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"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной
"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной - РИА Новости, 10.09.2021
"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной
Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает член Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T09:35
2021-09-10T15:02
политика
украина
луганск
алексей пушков
нато
мид украины
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает член Совфеда Алексей Пушков.Так он прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о военных возможностях Киева. По его словам, ВСУ может силовым путем вернуть территории народных республик, но не хочет жертв. Как заявил Данилов, украинские власти не будут общаться с представителями Донецка и Луганска, а только с президентом России Владимиром Путиным.По мнению Пушкова, в Афганистане, где со своими задачами не справились США, у ВСУ есть шанс показать свою "небывалую мощь" и готовность вступить в НАТО.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Киев постоянно затягивают выполнение Минских соглашений, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
https://ria.ru/20210909/pushkov-1749434463.html
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украина
луганск
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политика, украина, луганск, алексей пушков, нато, мид украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
09:35 10.09.2021 (обновлено: 15:02 10.09.2021)
 
"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной

Сенатор Пушков ответил на заявление секретаря СНБО Украины о возможности захвата ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Алексей Пушков во время онлайн-брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает член Совфеда Алексей Пушков.
Так он прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о военных возможностях Киева. По его словам, ВСУ может силовым путем вернуть территории народных республик, но не хочет жертв. Как заявил Данилов, украинские власти не будут общаться с представителями Донецка и Луганска, а только с президентом России Владимиром Путиным.
Cенатор Российской Федерации, председатель Комиссии по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Совета Федерации Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Пушков резко ответил на требование Киева о компенсациях из-за медуз в Азове
По мнению Пушкова, в Афганистане, где со своими задачами не справились США, у ВСУ есть шанс показать свою "небывалую мощь" и готовность вступить в НАТО.

"Украина может, но не будет силой захватывать ДНР и ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда "петух свистнет", по выражению главы МИД Украины Кулебы. То есть никогда. Потому что петухи не свистят", — написал сенатор в своем телеграм-канале.

Конфликт в Донбассе

Гражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.
Киев постоянно затягивают выполнение Минских соглашений, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Представители мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли на место обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
9 сентября, 09:48
Поселок на окраине Донецка остался без света из-за обстрела, заявили в ДНР
 
ПолитикаУкраинаЛуганскАлексей ПушковНАТОМИД УкраиныВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
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