https://ria.ru/20210910/pushkov-1749462334.html

"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной

"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной - РИА Новости, 10.09.2021

"Петухи не свистят": Пушков оценил вероятность захвата ДНР и ЛНР Украиной

Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает член Совфеда Алексей Пушков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T09:35

2021-09-10T09:35

2021-09-10T15:02

политика

украина

луганск

алексей пушков

нато

мид украины

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/04/1595997907_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0422c847c5c80830c5ddafef2bb6a2c4.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Украинской армии следует отправиться в Афганистан вместо того, чтобы захватывать территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, считает член Совфеда Алексей Пушков.Так он прокомментировал высказывание секретаря СНБО Украины Алексея Данилова о военных возможностях Киева. По его словам, ВСУ может силовым путем вернуть территории народных республик, но не хочет жертв. Как заявил Данилов, украинские власти не будут общаться с представителями Донецка и Луганска, а только с президентом России Владимиром Путиным.По мнению Пушкова, в Афганистане, где со своими задачами не справились США, у ВСУ есть шанс показать свою "небывалую мощь" и готовность вступить в НАТО.Конфликт в ДонбассеГражданское противостояние в Донбассе продолжается уже семь лет, жертвами стали около 13 тысяч человек. Урегулирование обсуждают на встречах контактной группы в Минске. Ее участники приняли несколько документов, направленных на разрешение конфликта, но перестрелки продолжаются.Киев постоянно затягивают выполнение Минских соглашений, которые предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

https://ria.ru/20210909/pushkov-1749434463.html

https://ria.ru/20210909/donbass-1749292177.html

украина

луганск

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, луганск, алексей пушков, нато, мид украины, вооруженные силы украины, донецкая народная республика