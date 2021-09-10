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Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города
Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города - РИА Новости, 17.09.2021
Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города
Благоустройство пруда "Собачий" завершили ко Дню города в московском парке "Сокольники", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021
2021-09-10T11:35
2021-09-17T20:35
москва сегодня: мегаполис для жизни
петр бирюков
"сокольники"
городское хозяйство москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Благоустройство пруда "Собачий" завершили ко Дню города в московском парке "Сокольники", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.В комплексе отметили, что для поддержания качества воды создали три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях. От основной акватории биоплато отделили габионами, чтобы исключить попадание в нее грунта и избежать неконтролируемого разрастания растительности.В пресс-службе напомнили, что в этом году проведена реконструкция 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются. Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
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петр бирюков, "сокольники", городское хозяйство москвы
11:35 10.09.2021 (обновлено: 20:35 17.09.2021)
 

Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города

© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыПруд "Собачий" в московском парке "Сокольники"
Пруд Собачий в московском парке Сокольники - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Благоустройство пруда "Собачий" завершили ко Дню города в московском парке "Сокольники", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реконструкцию пруда "Собачий" в парке "Сокольники" на востоке столицы. Дно пруда очистили от иловых отложений, демонтировали старое деревянное берегоукрепление, ложе дна выровняли и создали надежный водоупорный слой из многослойной, высокопрочной и эластичной мембраны. Береговую линию сделали откосной – это способствует накоплению атмосферных осадков и удобно для выхода водоплавающих птиц", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что для поддержания качества воды создали три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях. От основной акватории биоплато отделили габионами, чтобы исключить попадание в нее грунта и избежать неконтролируемого разрастания растительности.
В пресс-службе напомнили, что в этом году проведена реконструкция 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются. Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.
"Столичные водоемы - важная составляющая формирования городской среды. Они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей. Чтобы обеспечить надлежащее содержание городских водоемов, специалисты регулярно проводят их обследование, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции", – цитируют в пресс-службе заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова.
Кожуховский пруд на юге Москвы - РИА Новости, 1920, 03.09.2021
3 сентября, 11:22Москва Сегодня: мегаполис для жизни
Кожуховский пруд на юге Москвы очистили от ила
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниПетр Бирюков"Сокольники"Городское хозяйство Москвы
 
 
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