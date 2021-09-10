https://ria.ru/20210910/prud-1750612586.html

Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города

Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города - РИА Новости, 17.09.2021

Благоустройство пруда "Собачий" завершили в Сокольниках ко Дню города

Благоустройство пруда "Собачий" завершили ко Дню города в московском парке "Сокольники", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 17.09.2021

2021-09-10T11:35

2021-09-10T11:35

2021-09-17T20:35

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петр бирюков

"сокольники"

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Благоустройство пруда "Собачий" завершили ко Дню города в московском парке "Сокольники", сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.В комплексе отметили, что для поддержания качества воды создали три зоны биоплато площадью 200 квадратных метров. В них высадили ирис обыкновенный, ирис болотный, сусак зонтичный, рогоз узколистный и кувшинки. Растения препятствуют размножению водорослей, вызывающих цветение пруда, и способствуют самоочищению воды от вредных примесей благодаря микроорганизмам на корнях. От основной акватории биоплато отделили габионами, чтобы исключить попадание в нее грунта и избежать неконтролируемого разрастания растительности.В пресс-службе напомнили, что в этом году проведена реконструкция 13 городских прудов, на 14 водоемах работы продолжаются. Перечни водных объектов, подлежащих благоустройству и реконструкции, формируются ежегодно с учетом мнения горожан.

https://realty.ria.ru/20210903/prud-1748506140.html

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2021

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петр бирюков, "сокольники", городское хозяйство москвы