https://ria.ru/20210910/protest-1749508175.html

Депутат от "Оппозиционной платформы" заклеил рот пластырем на ток-шоу

Депутат от "Оппозиционной платформы" заклеил рот пластырем на ток-шоу - РИА Новости, 10.09.2021

Депутат от "Оппозиционной платформы" заклеил рот пластырем на ток-шоу

Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заклеил рот пластырем на ток-шоу, протестуя против притеснения... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:14

2021-09-10T13:14

2021-09-10T16:05

в мире

украина

владимир зеленский

вадим рабинович

112 украина

страна.ua

тарас козак

оппозиционная платформа - за жизнь

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КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заклеил рот пластырем на ток-шоу, протестуя против притеснения свободы слова в стране и в знак солидарности с журналистами закрытых телеканалов.Ранее однопартиец Рабиновича, депутат Рады Ренат Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова."Спасибо, что пригласили меня на ток-шоу. Это большое мужество, уже четыре канала закрыли из-за меня… У нас закрыли телеканалы, которые критиковали (действия власти. — Прим. ред.), полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к вам с вашей передачей, благодарю еще раз за то, что вы меня пригласили. В знак протеста я просижу всю передачу вот так, как сидят девять десятых нашей страны: с заклеенным ртом", — сказал Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" и заклеил себе рот пластырем.Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет".

https://ria.ru/20210819/nash-1746433446.html

https://ria.ru/20210820/shariy-1746624431.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вадим рабинович, 112 украина , страна.ua, тарас козак, оппозиционная платформа - за жизнь