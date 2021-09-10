13:14 10.09.2021 (обновлено: 16:05 10.09.2021)
Депутат от "Оппозиционной платформы" заклеил рот пластырем на ток-шоу
Депутат Рады Рабинович заклеил рот на ток-шоу, протестуя против притеснения свободы слова
КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович заклеил рот пластырем на ток-шоу, протестуя против притеснения свободы слова в стране и в знак солидарности с журналистами закрытых телеканалов.
Ранее однопартиец Рабиновича, депутат Рады Ренат Кузьмин назвал проявлением узурпации и диктатуры президентом Владимиром Зеленским введение санкций против оппозиционных СМИ и наступление на свободу слова.
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"Спасибо, что пригласили меня на ток-шоу. Это большое мужество, уже четыре канала закрыли из-за меня… У нас закрыли телеканалы, которые критиковали (действия власти. — Прим. ред.), полторы тысячи человек остались без работы. Я с огромным уважением отношусь к вам с вашей передачей, благодарю еще раз за то, что вы меня пригласили. В знак протеста я просижу всю передачу вот так, как сидят девять десятых нашей страны: с заклеенным ртом", — сказал Рабинович в эфире телеканала "Украина 24" и заклеил себе рот пластырем.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти, их ассоциируют с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком. В партии это решение осудили и назвали проявлением диктатуры и ущемления свободы слова в стране. Телеканалы прекратили эфирное вещание.
Позднее по решению СНБО под санкции на Украине попали издания "Страна.ua" и "Шарий.нет".
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