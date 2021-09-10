Новое комфортное общественное пространство появилось на юге Москвы

"По соседству благоустроили Донской сквер. Он расположен между улицами Донская, Стасовой, Орджоникидзе и 3-м Донским проездом. Обновили дорожно-тропиночную сеть и асфальтобетонное покрытие прилегающей к скверу автомобильной парковки, установили новые опоры освещения, дополнительно высадили деревья и кустарники. Обустроили площадки для отдыха, одна из них – с качелями, и детскую площадку. В центре сквера установили сцену", - добавили в пресс-службе.