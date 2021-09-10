12:37 10.09.2021 (обновлено: 20:38 17.09.2021)
Новое комфортное общественное пространство появилось на юге Москвы
© Фото : Telegram-канал Комплекса городского хозяйства МосквыБлагоустройство сквера у Донского монастыря
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Новое комфортное общественное пространство появилось на юге Москвы, сообщает пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.
"Завершили благоустройство двух скверов, прилегающих к Донскому монастырю. В Монастырском сквере, расположенном в границах улицы Донская, 1-го Донского проезда и Дальнего переулка: обновили спортивную площадку, обустроили две новые детские площадки для детей разных возрастов, сделали площадку для настольных игр, организовали зоны тихого отдыха, установили удобные скамейки, привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, обустроили площадку для выгула и дрессировки собак, высадили деревья и кустарники, разбили цветники", - рассказали в пресс-службе.
В комплексе отметили, что установили новые опоры освещения, а вдоль стен монастыря – дополнительную архитектурную подсветку, создали аллею, на которой установили стенды с информацией об истории Донского монастыря
"По соседству благоустроили Донской сквер. Он расположен между улицами Донская, Стасовой, Орджоникидзе и 3-м Донским проездом. Обновили дорожно-тропиночную сеть и асфальтобетонное покрытие прилегающей к скверу автомобильной парковки, установили новые опоры освещения, дополнительно высадили деревья и кустарники. Обустроили площадки для отдыха, одна из них – с качелями, и детскую площадку. В центре сквера установили сцену", - добавили в пресс-службе.
17 февраля 2020, 10:26В Москве отреставрировали исторические надгробия Донского монастыря