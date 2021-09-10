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Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве
Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве - РИА Новости, 10.09.2021
Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве
Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром в Москве. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T00:17
2021-09-10T00:17
2021-09-10T00:17
справки
норильск
москва
владимир путин
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
александр мельников
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром в Москве.По информации МЧС, церемония прощания с Зиничевым пройдет 10 сентября в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, 1, с 7.00 до 9.00. Похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Соболезнования родным, близким и коллегам погибшего министра выразили президент РФ, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
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справки, норильск, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, александр мельников, россия
Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве
Церемония прощания с погибшим на учениях главой МЧС Евгением Зиничевым пройдет в Москве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС
России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром в Москве
.
По информации МЧС, церемония прощания с Зиничевым пройдет 10 сентября в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, 1, с 7.00 до 9.00. Похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания.
Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Соболезнования родным, близким и коллегам погибшего министра выразили президент РФ, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.