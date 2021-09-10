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Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве

Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве - РИА Новости, 10.09.2021

Церемония прощания с погибшим на учениях Зиничевым пройдет в Москве

Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром в Москве. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T00:17

2021-09-10T00:17

2021-09-10T00:17

справки

норильск

москва

владимир путин

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

александр мельников

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Прощание с погибшим на учениях в Норильске главой МЧС России, генералом армии Евгением Зиничевым пройдет утром в Москве.По информации МЧС, церемония прощания с Зиничевым пройдет 10 сентября в Национальном центре управления в кризисных ситуациях на улице Ватутина, 1, с 7.00 до 9.00. Похороны Зиничева пройдут в Санкт-Петербурге.По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент России Владимир Путин примет участие в церемонии прощания.Евгений Зиничев погиб 8 сентября на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент РФ Владимир Путин 9 сентября посмертно присвоил Зиничеву звание Героя России. Соболезнования родным, близким и коллегам погибшего министра выразили президент РФ, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210909/pokhorony-1749431956.html

норильск

москва

россия

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справки, норильск, москва, владимир путин, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, александр мельников, россия