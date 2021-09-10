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ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay

ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay - РИА Новости, 10.09.2021

ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay

ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:26

2021-09-10T16:26

2021-09-10T16:26

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московский метрополитен

москва

сергей собянин

втб

максим ликсутов

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay, сообщает пресс-служба банка.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября."ВТБ активно участвует в динамичном развитии технологий московского общественного транспорта. Мы обеспечили техническую возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой, реализовали оплату проезда с использованием банковских карт и платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Apple Pay. Сегодня мы идем дальше и предлагаем пассажирам использовать для проезда технологию будущего – биометрию лица. Новый сервис сделает проезд комфортнее и безопаснее", – сказал начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.По словам руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, тестирование распознавания лиц для оплаты проезда в самом разгаре.Пресс-служба напоминает, что ВТБ является эквайером при бесконтактной оплате проезда в мосметро на турникетах.

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новости компаний - экономика, московский метрополитен, москва, сергей собянин, втб, максим ликсутов