ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкТурникет с новой системой Face Pay для оплаты проезда по лицу на Филевской линии Московского метрополитена
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. ВТБ и Московский метрополитен тестируют оплату проезда с помощью Face Pay, сообщает пресс-служба банка.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что система Face Pay будет доступна на всех станциях метро Москвы с 15 октября.
"ВТБ активно участвует в динамичном развитии технологий московского общественного транспорта. Мы обеспечили техническую возможность бесшовных пересадок с одного вида транспорта на другой, реализовали оплату проезда с использованием банковских карт и платежных сервисов Google Pay, Samsung Pay, Mir Pay и Apple Pay. Сегодня мы идем дальше и предлагаем пассажирам использовать для проезда технологию будущего – биометрию лица. Новый сервис сделает проезд комфортнее и безопаснее", – сказал начальник управления разработки и сопровождения специальных электронных продуктов, старший вице-президент банка ВТБ Вадим Изотов.
По словам руководителя Департамента транспорта Москвы Максима Ликсутова, тестирование распознавания лиц для оплаты проезда в самом разгаре.
"Я тоже зарегистрировался, загрузил фото через приложение и в качестве теста прошёл через Face Pay несколько десятков раз — не было ни одной ошибки. Камеры работают, сама технология распознавания надёжна", — сказал Ликсутов, слова которого цитирует пресс-служба ВТБ.
Пресс-служба напоминает, что ВТБ является эквайером при бесконтактной оплате проезда в мосметро на турникетах.
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