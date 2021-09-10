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Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину - РИА Новости, 10.09.2021
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:12
2021-09-10T02:12
общество
прививки
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Профилактика COVID-19 стала во время пандемии основной темой публикаций в интернете, газетных статей, а также радио- и телепередач, посвященных вакцинации. Но коронавирусная инфекция – далеко не единственное заболевание, от которого может защитить вовремя сделанная прививка, отметил Илья Акинфиев.Многие люди заблуждаются, думая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве. Есть как минимум четыре прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину, считает врач-инфекционист.Но особенно важно не пропустить в 2021 году вакцинацию против гриппа, продолжил он. По словам врача, в прошлом году масочный режим и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако не следует полагаться лишь на эти меры, уверен он."Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – сказал Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.
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общество, прививки, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
02:12 10.09.2021
 
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину

Инфекционист Акинфиев: помимо вакцинации от COVID-19, следует делать еще четыре прививки

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВакцинация
Вакцинация - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.
Профилактика COVID-19 стала во время пандемии основной темой публикаций в интернете, газетных статей, а также радио- и телепередач, посвященных вакцинации. Но коронавирусная инфекция – далеко не единственное заболевание, от которого может защитить вовремя сделанная прививка, отметил Илья Акинфиев.
Многие люди заблуждаются, думая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве. Есть как минимум четыре прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину, считает врач-инфекционист.
"Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка", – уточнил Илья Акинфиев.
Но особенно важно не пропустить в 2021 году вакцинацию против гриппа, продолжил он. По словам врача, в прошлом году масочный режим и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако не следует полагаться лишь на эти меры, уверен он.
"Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – сказал Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.
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