https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину - РИА Новости, 10.09.2021
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T02:12
2021-09-10T02:12
2021-09-10T02:12
общество
прививки
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747824438_0:71:3072:1799_1920x0_80_0_0_bd76c5cf0bc7b87606a75793bb5fa57f.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Профилактика COVID-19 стала во время пандемии основной темой публикаций в интернете, газетных статей, а также радио- и телепередач, посвященных вакцинации. Но коронавирусная инфекция – далеко не единственное заболевание, от которого может защитить вовремя сделанная прививка, отметил Илья Акинфиев.Многие люди заблуждаются, думая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве. Есть как минимум четыре прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину, считает врач-инфекционист.Но особенно важно не пропустить в 2021 году вакцинацию против гриппа, продолжил он. По словам врача, в прошлом году масочный режим и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако не следует полагаться лишь на эти меры, уверен он."Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – сказал Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1e/1747824438_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_efa4e2081afbf45f3507d0bde70dd811.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, прививки, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19
Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину
Инфекционист Акинфиев: помимо вакцинации от COVID-19, следует делать еще четыре прививки
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Россиянам доступны прививки
не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью радио Sputnik
кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.
Профилактика COVID-19 стала во время пандемии основной темой публикаций в интернете, газетных статей, а также радио- и телепередач, посвященных вакцинации. Но коронавирусная инфекция – далеко не единственное заболевание, от которого может защитить вовремя сделанная прививка, отметил Илья Акинфиев.
Многие люди заблуждаются, думая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве. Есть как минимум четыре прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину, считает врач-инфекционист.
"Взрослые обязательно должны быть вакцинированы против вирусного гепатита B. Дальше надо вспомнить, была ли вакцинация против кори. Если да, то у вас пожизненная защита, если нет, то обязательно против кори надо вакцинироваться, поскольку взрослые очень тяжело ей болеют. Также каждые десять лет надо вакцинироваться против дифтерии и столбняка", – уточнил Илья Акинфиев.
Но особенно важно не пропустить в 2021 году вакцинацию против гриппа, продолжил он. По словам врача, в прошлом году масочный режим и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако не следует полагаться лишь на эти меры, уверен он.
"Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – сказал Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.