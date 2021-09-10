https://ria.ru/20210910/privivki-1749446530.html

Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину

Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину - РИА Новости, 10.09.2021

Инфекционист перечислил прививки, необходимые каждому россиянину

Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T02:12

2021-09-10T02:12

2021-09-10T02:12

общество

прививки

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россиянам доступны прививки не только от коронавирусной инфекции. Против каких еще заболеваний важно вакцинироваться, особенно этой осенью, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев.Профилактика COVID-19 стала во время пандемии основной темой публикаций в интернете, газетных статей, а также радио- и телепередач, посвященных вакцинации. Но коронавирусная инфекция – далеко не единственное заболевание, от которого может защитить вовремя сделанная прививка, отметил Илья Акинфиев.Многие люди заблуждаются, думая, что достаточно вакцинироваться от опасных болезней в детстве. Есть как минимум четыре прививки, которые необходимы каждому взрослому россиянину, считает врач-инфекционист.Но особенно важно не пропустить в 2021 году вакцинацию против гриппа, продолжил он. По словам врача, в прошлом году масочный режим и другие ограничения, связанные с распространением COVID-19, одновременно способствовали снижению заболеваемости гриппом и ОРВИ. Однако не следует полагаться лишь на эти меры, уверен он."Сейчас весь мир возвращается к обычной жизни, к тому, что было до 2020 года, поэтому вакцинация от гриппа нужна, как это было до COVID-19 и масок", – сказал Илья Акинфиев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20210909/privivki-1749355026.html

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общество, прививки, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19