https://ria.ru/20210910/primore-1749473928.html
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году - РИА Новости, 10.09.2021
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:10
2021-09-10T13:10
2021-09-10T13:10
туризм
приморский край
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147379/80/1473798034_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_c6000de3ca6615ff266c81b1552054ab.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура."Только за истекшие несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом внутренних туристов", — сообщил Щур. По его словам, это более чем в два раза превышает количество путешественников, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Чиновник добавил, что всего в прошлом году Приморье посетили 970 тысяч человек."Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый", — уточнил глава краевого агентства по туризму.
https://ria.ru/20210908/vladivostok-1749223428.html
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/147379/80/1473798034_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_072a743e4bc8dcedf3a3addcb3477087.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
приморский край, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
Власти: около 1,1 миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура.
"Только за истекшие несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом внутренних туристов", — сообщил Щур.
По его словам, это более чем в два раза превышает количество путешественников, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Чиновник добавил, что всего в прошлом году Приморье посетили 970 тысяч человек.
"Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый", — уточнил глава краевого агентства по туризму.