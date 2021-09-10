https://ria.ru/20210910/primore-1749473928.html

Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году

Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году - РИА Новости, 10.09.2021

Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году

Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:10

2021-09-10T13:10

2021-09-10T13:10

туризм

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура."Только за истекшие несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом внутренних туристов", — сообщил Щур. По его словам, это более чем в два раза превышает количество путешественников, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Чиновник добавил, что всего в прошлом году Приморье посетили 970 тысяч человек."Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый", — уточнил глава краевого агентства по туризму.

https://ria.ru/20210908/vladivostok-1749223428.html

приморский край

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2021

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