Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210910/primore-1749473928.html
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году - РИА Новости, 10.09.2021
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году
Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T13:10
2021-09-10T13:10
туризм
приморский край
новости - туризм
туристы
туризм
куда поехать
отдых на море
куда можно лететь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/147379/80/1473798034_0:107:3261:1941_1920x0_80_0_0_c6000de3ca6615ff266c81b1552054ab.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура."Только за истекшие несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом внутренних туристов", — сообщил Щур. По его словам, это более чем в два раза превышает количество путешественников, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Чиновник добавил, что всего в прошлом году Приморье посетили 970 тысяч человек."Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый", — уточнил глава краевого агентства по туризму.
https://ria.ru/20210908/vladivostok-1749223428.html
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/147379/80/1473798034_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_072a743e4bc8dcedf3a3addcb3477087.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
приморский край, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь, отдых в россии 2021 летом
13:10 10.09.2021
 
Более миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году

Власти: около 1,1 миллиона туристов посетили Приморье в 2021 году

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкГорода России. Владивосток. Архивное фото
Города России. Владивосток. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 сен — РИА Новости. Около 1,1 миллиона туристов, в основном россиян, посетили Приморье в текущем году, турпоток вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает правительство региона со ссылкой на руководителя краевого агентства по туризму Владимира Щура.
"Только за истекшие несколько месяцев текущего года Приморский край посетили около 1,1 миллиона человек, главным образом внутренних туристов", — сообщил Щур.
По его словам, это более чем в два раза превышает количество путешественников, посетивших регион за аналогичный период прошлого года. Чиновник добавил, что всего в прошлом году Приморье посетили 970 тысяч человек.
"Итоги текущего года подводить еще рано, но уже очевидно, что отрасль завершит этот год с лучшими показателями, чем прошлый", — уточнил глава краевого агентства по туризму.
Самолеты в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 18:32Туризм
Иностранцы вновь смогут прилетать во Владивосток по электронной визеАэропорт Владивостока повторно включен в перечень пунктов пропуска по электронной визе, что упростит въезд иностранцев в Россию
 
ТуризмПриморский крайНовости - ТуризмтуристыТуризмкуда поехатьотдых на морекуда можно лететьотдых в России 2021 летом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:16СМИ: восемь человек погибли, пять пострадали при взрыве бензобака в Китае
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
Лента новостейМолния