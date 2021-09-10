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Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички - РИА Новости, 10.09.2021
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички
Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник в следствии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T21:38
2021-09-10T23:20
происшествия
москва
следственный комитет россии (ск рф)
россия
смертельное отравление семьи в москве
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник в следствии.Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Причина, которая вызвала такие последствия для здоровья подростка, не уточняется.По информации издания, первая бригада скорой ранним утром 9 сентября прибыла к бабушке ребенка. Медики осмотрели ее и предложили госпитализировать, однако она отказалась ехать в больницу. Спустя три часа семья снова позвонила в скорую, которая приехала и осмотрела уже 15-летнюю девочку и ее маму. На тот момент их состояние не требовало госпитализации, однако через некоторое время женщину пришлось забрать в медицинское учреждение в связи с ухудшением ее самочувствия. Вечером того же дня врачи поспешили к бабушке и подростку, которым тоже стало хуже. Пожилая женщина и ребенок позже скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.По данным СК, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке столицы. Следователи возбудили уголовное дело по 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), а также отправились в медицинское учреждение для выяснения обстоятельств случившегося.В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование после сообщений о том, что семья купила арбуз в одном из магазинов компании.
https://ria.ru/20210910/arbuz-1749581788.html
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф), россия, смертельное отравление семьи в москве
21:38 10.09.2021 (обновлено: 23:20 10.09.2021)
 
Названа причина смерти отравившейся арбузом 15-летней москвички

КП: причиной смерти отравившейся арбузом москвички стала полиорганная недостаточность

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Причиной смерти 15-летней жительницы Москвы, отравившейся арбузом, стала полиорганная недостаточность. Об этом сообщает "КП" со ссылкой на источник в следствии.
Это тяжелое патологическое состояние, которое характеризуется отсутствием функционирования двух и более систем организма. Причина, которая вызвала такие последствия для здоровья подростка, не уточняется.
По информации издания, первая бригада скорой ранним утром 9 сентября прибыла к бабушке ребенка. Медики осмотрели ее и предложили госпитализировать, однако она отказалась ехать в больницу. Спустя три часа семья снова позвонила в скорую, которая приехала и осмотрела уже 15-летнюю девочку и ее маму. На тот момент их состояние не требовало госпитализации, однако через некоторое время женщину пришлось забрать в медицинское учреждение в связи с ухудшением ее самочувствия. Вечером того же дня врачи поспешили к бабушке и подростку, которым тоже стало хуже. Пожилая женщина и ребенок позже скончались, здоровье матери удалось стабилизировать.
Урожай арбузов и дынь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 18:14
Врачи высказались о смертельном отравлении арбузом двух человек в Москве
По данным СК, семья купила арбуз в магазине на Совхозной улице на юго-востоке столицы. Следователи возбудили уголовное дело по 238 УК России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека"), а также отправились в медицинское учреждение для выяснения обстоятельств случившегося.
В торговой сети "Магнит" начали внутреннее расследование после сообщений о том, что семья купила арбуз в одном из магазинов компании.
 
ПроисшествияМоскваСледственный комитет России (СК РФ)РоссияСмертельное отравление семьи в Москве
 
 
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