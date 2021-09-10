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Названы лауреаты "Шнобелевской премии"
Названы лауреаты "Шнобелевской премии" - РИА Новости, 10.09.2021
Названы лауреаты "Шнобелевской премии"
"Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T08:50
2021-09-10T10:14
испания
сша
иран
греция
австралия
шнобелевская премия
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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. "Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо.Очередная 31-я церемония вручения награды (известной также как Антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.Премия вручается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие отмеченные жюри работы кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них все же претендуют на научную ценность.Эксперимент, выявивший "защитные функции" бороды при ударах по лицу, удостоили "премии мира".В медицине наградили исследователей, доказавших, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.В экономике лауреатами стали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Премию по химии получила группа специалистов из Германии, Британии, Греции, Австралии, исследовавшие химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.В области экологии выделили ученых из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/1749286610.html
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испания, сша, иран, греция, австралия, шнобелевская премия
08:50 10.09.2021 (обновлено: 10:14 10.09.2021)
 
Названы лауреаты "Шнобелевской премии"

Ученые из 24 стран стали лауреатами 31-й "Шнобелевской премии"

© CC BY 2.0 / Alex E. ProimosFacepalm
Facepalm
© CC BY 2.0 / Alex E. Proimos
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. "Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо.
Очередная 31-я церемония вручения награды (известной также как Антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.
Премия вручается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие отмеченные жюри работы кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них все же претендуют на научную ценность.
Эксперимент, выявивший "защитные функции" бороды при ударах по лицу, удостоили "премии мира".
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Шнобелевская премия: за что ее вручают и какое у нее будущее?
В медицине наградили исследователей, доказавших, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.
В экономике лауреатами стали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.
Премию по химии получила группа специалистов из Германии, Британии, Греции, Австралии, исследовавшие химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.
В области экологии выделили ученых из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
18 сентября 2020, 10:57Медиавойны
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ИспанияСШАИранГрецияАвстралияШнобелевская премия
 
 
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