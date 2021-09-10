https://ria.ru/20210910/premiya-1749457515.html

Названы лауреаты "Шнобелевской премии"

Названы лауреаты "Шнобелевской премии" - РИА Новости, 10.09.2021

Названы лауреаты "Шнобелевской премии"

"Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T08:50

2021-09-10T08:50

2021-09-10T10:14

испания

сша

иран

греция

австралия

шнобелевская премия

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. "Шнобелевскую премию" получили американские ученые, которые доказали, что борода у мужчин может защищать от ударов в лицо.Очередная 31-я церемония вручения награды (известной также как Антинобелевская премия) состоялась в онлайн-формате, лауреатами стали ученые из 24 стран, сообщили организаторы.Премия вручается за исследования, которые "сначала заставляют вас рассмеяться, а потом — задуматься". Несмотря на то что многие отмеченные жюри работы кажутся на первый взгляд бессмысленными или абсурдными, многие из них все же претендуют на научную ценность.Эксперимент, выявивший "защитные функции" бороды при ударах по лицу, удостоили "премии мира".В медицине наградили исследователей, доказавших, что оргазм настолько же эффективен в снятии заложенности носа, как и противоотечные средства.В экономике лауреатами стали европейские ученые, которые доказали, что степень ожирения политиков коррелирует с уровнем коррупции в стране.Премию по химии получила группа специалистов из Германии, Британии, Греции, Австралии, исследовавшие химический состав воздуха в кинотеатрах с целью выяснить, есть ли связь между запахами, которые выделяют зрители, и сценами насилия, антисоциального поведения, употребления наркотиков, показанных в фильмах.В области экологии выделили ученых из Испании и Ирана за применение генетического анализа в изучении видов бактерий, находящихся в выброшенных жевательных резинках на тротуарах разных странах.

https://radiosputnik.ria.ru/20210909/1749286610.html

https://ria.ru/20200918/premiya-1577428367.html

испания

сша

иран

греция

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

испания, сша, иран, греция, австралия, шнобелевская премия