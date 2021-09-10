https://ria.ru/20210910/pozhar-1749576352.html
В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 10.09.2021
В Петербурге загорелся ангар
Ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:52
2021-09-10T17:52
2021-09-10T18:36
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ.Как информирует МЧС, сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара привлечено 45 человек и 10 единиц техники.
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:52 10.09.2021 (обновлено: 18:36 10.09.2021)
В Петербурге загорелся ангар
МЧС: ангар горит в Красносельском районе Петербурга