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В Петербурге загорелся ангар
В Петербурге загорелся ангар - РИА Новости, 10.09.2021
В Петербурге загорелся ангар
Ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:52
2021-09-10T18:36
происшествия
санкт-петербург
красносельский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ.Как информирует МЧС, сведения о пострадавших не поступали.К ликвидации пожара привлечено 45 человек и 10 единиц техники.
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санкт-петербург
красносельский район
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происшествия, санкт-петербург, красносельский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
17:52 10.09.2021 (обновлено: 18:36 10.09.2021)
 
В Петербурге загорелся ангар

МЧС: ангар горит в Красносельском районе Петербурга

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Ангар загорелся в Красносельском районе Петербурга, площадь пожара составляет 100 квадратных метров, сообщает городское управление МЧС РФ.

"Десятого сентября в 16.52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Кингисеппское шоссе, дом 55. В ангаре площадью 1000 квадратных метров горит обстановка на площади 100 квадратных метров. В 17.06 мск ранг пожара повышен до №2. В 17.53 ранг пожара понижен до №1-Бис. В 17.58 пожар локализован", - говорится в сообщении.

Как информирует МЧС, сведения о пострадавших не поступали.
К ликвидации пожара привлечено 45 человек и 10 единиц техники.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургКрасносельский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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