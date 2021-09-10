В Петербурге загорелся ангар

"Десятого сентября в 16.52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Красносельский район, Кингисеппское шоссе, дом 55. В ангаре площадью 1000 квадратных метров горит обстановка на площади 100 квадратных метров. В 17.06 мск ранг пожара повышен до №2. В 17.53 ранг пожара понижен до №1-Бис. В 17.58 пожар локализован", - говорится в сообщении.