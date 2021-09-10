https://ria.ru/20210910/pozhar-1749567478.html

Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали

Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2021

Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали

Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:10

2021-09-10T17:10

2021-09-10T17:10

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

республика мордовия

пожары

россия

природные пожары в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Мордовия прибыла на постоянное место дислокации. На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки, чтобы не допустить возникновения повторных очагов пожара.Пожар на территории Мордовского заповедника имени Смидовича тушили с 3 августа.

https://ria.ru/20210910/pozhary-1749450133.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, пожары, россия, природные пожары в россии