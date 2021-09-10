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Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2021
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:10
2021-09-10T17:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
пожары
россия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Мордовия прибыла на постоянное место дислокации. На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки, чтобы не допустить возникновения повторных очагов пожара.Пожар на территории Мордовского заповедника имени Смидовича тушили с 3 августа.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, пожары, россия, природные пожары в россии
17:10 10.09.2021
 
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали

МЧС: пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали

© Фото : ГУ МЧС по Республике МордовияТушение пожара в Мордовском заповеднике
Тушение пожара в Мордовском заповеднике - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : ГУ МЧС по Республике Мордовия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
"По состоянию на 10 сентября 2021 года пожар на всей территории заповедника ликвидирован. В северо-западной части заповедника площадь, пройденная огнем, составила 5 950 гектаров, в северо-восточной части площадь, пройденная огнем, составила 6400 гектаров", - говорится в сообщении.
Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Мордовия прибыла на постоянное место дислокации. На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки, чтобы не допустить возникновения повторных очагов пожара.
Пожар на территории Мордовского заповедника имени Смидовича тушили с 3 августа.
Лесные пожары - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Республика МордовияпожарыРоссияПриродные пожары в России
 
 
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