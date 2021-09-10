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Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали - РИА Новости, 10.09.2021
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:10
2021-09-10T17:10
2021-09-10T17:10
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика мордовия
пожары
россия
природные пожары в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидирован, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.Аэромобильная группировка главного управления МЧС России по Республике Мордовия прибыла на постоянное место дислокации. На территории заповедника продолжится мониторинг пожарной обстановки, чтобы не допустить возникновения повторных очагов пожара.Пожар на территории Мордовского заповедника имени Смидовича тушили с 3 августа.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), республика мордовия, пожары, россия, природные пожары в россии
Пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали
МЧС: пожар на территории Мордовского заповедника ликвидировали