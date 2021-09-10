https://ria.ru/20210910/potok-1749513847.html

В Австрии приветствовали завершение строительства "Северного потока — 2"

В Австрии приветствовали завершение строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

В Австрии приветствовали завершение строительства "Северного потока — 2"

Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек в комментарии РИА Новости приветствовала завершение строительства "Северного потока — 2", заявив, что газопровод еще РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T13:39

2021-09-10T13:39

2021-09-10T13:53

экономика

австрия

в мире

сша

германия

евросоюз

газпром

балтийское море

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ВЕНА, 10 сен - РИА Новости, Маргарита Костив. Министр экономики Австрии Маргарете Шрамбек в комментарии РИА Новости приветствовала завершение строительства "Северного потока — 2", заявив, что газопровод еще больше повысит надежность энергоснабжения Европы.Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Мы поддерживали проект с самого начала, потому что он окажет положительное влияние на Австрию как место ведения бизнеса, тем более что Европейскому Союзу угрожает дефицит импорта природного газа в размере около 120 миллиардов кубометров к 2035 году. В долгосрочной перспективе также возможна транспортировка водорода по "Северному потоку 2", - заявила Шрамбек.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

https://radiosputnik.ria.ru/20210910/sevpotok-1749512880.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-09-10T13:39 true PT1M46S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, австрия, в мире, сша, германия, евросоюз, газпром, балтийское море, северный поток — 2, nord stream 2 ag, россия