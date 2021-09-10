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https://ria.ru/20210910/potok-1749498964.html
Песков сообщил, от чего будут зависеть сроки запуска "Северного потока — 2"
Песков сообщил, от чего будут зависеть сроки запуска "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021
Песков сообщил, от чего будут зависеть сроки запуска "Северного потока — 2"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках введения "Северного потока — 2" и изменения объемов газа на рынке, сообщил журналистам, что это... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:39
2021-09-10T13:08
россия
экономика
в мире
германия
дмитрий песков
газпром
балтийское море
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках введения "Северного потока — 2" и изменения объемов газа на рынке, сообщил журналистам, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей, "цены галопирующие", "газ нужен"."Газпром" в пятницу в своем официальном Telegram-канале сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром.Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание сроков и изменения объемов газа в связи с использованием "Северного потока", Песков сказал: "Пока рано об этом говорить".На уточняющий вопрос о том, есть ли понимание сроков, пресс-секретарь президента отметил: "Нет, ну это же будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей". "Вы видите, цены, действительно, галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", - подчеркнул он.Пресс-секретарь главы государства переадресовал вопрос о перспективах переговоров с немецким регулятором о ходе сертификации трубопровода к "Газпрому"."Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому". Администрация президента никак в этих переговорах не участвует, и не может участвовать, это не наша прерогатива", - сказал Песков.Говоря о том, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту, Песков отметил, что "все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее". Отвечая на уточняющий вопрос о том, кто именно заинтересован в этом, Песков сказал: "Обе страны".Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, верно ли, что Россия вышла победителем из истории в отношении "Северного потока — 2", несмотря на все препоны на пути, заметил: "Ну, так было бы говорить совершенно неверно"."Потому что, когда будет запущен "Северный поток", победителем будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20210910/potok-1749452708.html
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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россия, экономика, в мире, германия, дмитрий песков, газпром, балтийское море, северный поток — 2
12:39 10.09.2021 (обновлено: 13:08 10.09.2021)
 
Песков сообщил, от чего будут зависеть сроки запуска "Северного потока — 2"

Песков: сроки запуска "Северного потока — 2" будут зависеть от выполнения формальностей

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о сроках введения "Северного потока — 2" и изменения объемов газа на рынке, сообщил журналистам, что это будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей, "цены галопирующие", "газ нужен".
"Газпром" в пятницу в своем официальном Telegram-канале сообщил, что газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром.
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Отвечая на вопрос о том, есть ли понимание сроков и изменения объемов газа в связи с использованием "Северного потока", Песков сказал: "Пока рано об этом говорить".
На уточняющий вопрос о том, есть ли понимание сроков, пресс-секретарь президента отметил: "Нет, ну это же будет зависеть от выполнения оставшихся формальностей". "Вы видите, цены, действительно, галопирующие сейчас на газ, поэтому газ нужен", - подчеркнул он.
"Это еще один шаг, важный шаг, решающий шаг на пути решения всех проблем, ну многих, как минимум", - добавил он, отвечая на вопрос, не вносит ли определенности в сроки и потенциальные объемы окончание строительства проекта.
Пресс-секретарь главы государства переадресовал вопрос о перспективах переговоров с немецким регулятором о ходе сертификации трубопровода к "Газпрому".
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"Это вопрос не к Кремлю, а к "Газпрому". Администрация президента никак в этих переговорах не участвует, и не может участвовать, это не наша прерогатива", - сказал Песков.
Говоря о том, как быстро Германия может выдать разрешение на поставки газа по новому маршруту, Песков отметил, что "все заинтересованы в том, чтобы это было как можно быстрее". Отвечая на уточняющий вопрос о том, кто именно заинтересован в этом, Песков сказал: "Обе страны".
Пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос о том, верно ли, что Россия вышла победителем из истории в отношении "Северного потока — 2", несмотря на все препоны на пути, заметил: "Ну, так было бы говорить совершенно неверно".
"Потому что, когда будет запущен "Северный поток", победителем будут и поставщики энергоресурсов, и их потребители, то есть все", - подчеркнул он.
 
РоссияЭкономикаВ миреГерманияДмитрий ПесковГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2
 
 
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