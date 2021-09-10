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В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"
Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:30
2021-09-10T13:07
в мире
украина
владимир зеленский
северный поток — 2
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров."Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", - сказал Никифоров агентству Франс Пресс.Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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в мире, украина, владимир зеленский, северный поток — 2
12:30 10.09.2021 (обновлено: 13:07 10.09.2021)
 
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"

Киев будет продолжать борьбу против "Северного потока — 2" даже после начала поставок газа

© Фото : Nord Stream 2/Aксель ШмидтСварка последней трубы "Северного потока ‑ 2" в Балтийском море
Сварка последней трубы Северного потока ‑ 2 в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Nord Stream 2/Aксель Шмидт
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров.
"Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", - сказал Никифоров агентству Франс Пресс.
Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
Северный поток — 2: строительство в режиме санкций - РИА Новости, 1920, 21.07.2021
21 июля, 16:34Инфографика
Газопровод "Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийСеверный поток — 2
 
 
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