https://ria.ru/20210910/potok-1749496820.html
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"
Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:30
2021-09-10T12:30
2021-09-10T13:07
в мире
украина
владимир зеленский
северный поток — 2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749223143_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_95950403e4590f04a46bce7253b14a86.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров."Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", - сказал Никифоров агентству Франс Пресс.Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749223143_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9943e51e88d27b5828a75ea7598f1119.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, владимир зеленский, северный поток — 2
12:30 10.09.2021 (обновлено: 13:07 10.09.2021)
В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"
Киев будет продолжать борьбу против "Северного потока — 2" даже после начала поставок газа