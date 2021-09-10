https://ria.ru/20210910/potok-1749496820.html

В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"

В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

В Киеве пообещали продолжить борьбу против "Северного потока — 2"

Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:30

2021-09-10T12:30

2021-09-10T13:07

в мире

украина

владимир зеленский

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Украина продолжит бороться против "Северного потока — 2" даже после начала начала поставок газа, заявил пресс-секретарь президента страны Владимира Зеленского Сергей Никифоров."Президент всегда подчеркивал, что Украина будет бороться с этим политическим проектом России до его завершения, после того, как это произойдет, и даже после начала поставок газа", - сказал Никифоров агентству Франс Пресс.Как сообщало ранее агентство Блумберг со ссылкой на свои источники, "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по этой трубе с 1 октября. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210721/severnyy_potok_2-1742217272.html

украина

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в мире, украина, владимир зеленский, северный поток — 2