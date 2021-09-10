https://ria.ru/20210910/potok-1749490096.html

Акции "Газпрома" выросли после завершения укладки "Северного потока — 2"

Акции "Газпрома" выросли после завершения укладки "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

Акции "Газпрома" выросли после завершения укладки "Северного потока — 2"

Цена акций "Газпрома" после сообщений о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2" достигла 330 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:04

2021-09-10T12:04

2021-09-10T13:56

экономика

сша

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Цена акций "Газпрома" после сообщений о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2" достигла 330 рублей за бумагу. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.К 12:05 по московскому времени стоимость снизилась до 328,96 рубля, а рост котировок составил 1,36 процента.В пятницу утром "Газпром" объявил о полном завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Магистраль проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность ее двух ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Реализация заняла три года. Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Активную поддержку оказывали ФРГ и Австрия.Вашингтон несколько раз вводил санкции против компаний, причастных к возведению. В итоге, России пришлось достраивать трубопровод без иностранных партнеров.

https://ria.ru/20210910/potok-1749484299.html

сша

балтийское море

россия

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экономика, сша, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия