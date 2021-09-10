https://ria.ru/20210910/potok-1749484299.html

"Браво!" Немцы обрадовались завершению строительства "Северного потока — 2"

"Браво!" Немцы обрадовались завершению строительства "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

"Браво!" Немцы обрадовались завершению строительства "Северного потока — 2"

Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Многие отметили, что проект смогли... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:36

2021-09-10T11:36

2021-09-10T11:36

экономика

сша

германия

газпром

балтийское море

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt прокомментировали новость о завершении строительства газопровода "Северный поток — 2". Многие отметили, что проект смогли реализовать несмотря на все трудности и противодействие со стороны многих стран."Превосходно! Надеюсь, инвестиции себя оправдают", — написал пользователь с ником Guntram S."Хорошая новость для немецкой промышленности и немецких потребителей. В этой ситуации наконец-то были реализованы интересы Германии, несмотря на массовое сопротивление со стороны США, Украины, Польши, а также прибалтийских стран", — высказал мнение Rainer S."Хорошо, что даже Анналена (Бэрбок, представитель немецкой партии "Зеленые", — Прим.ред.) уже не сможет этому помешать. — отметил FireFly."Несмотря на все политические склоки, задержка по времени оказалась значительно меньше, чем у рейсов в аэропорту Берлина", — сыронизировал Sülpner Karl."Еще несколько недель назад была напряженная ситуация! Спасибо тем, кто продолжал работать, несмотря на "сильный встречный ветер". Браво!", — подытожили читатели.Ранее "Газпром" сообщил, что в пятницу утром строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершили. Магистраль проложили из России в Германию по дну Балтийского моря. Мощность ее двух ниток — 55 миллиардов кубометров в год. Реализация заняла три года.Против активно выступала Украина, которая опасается потерять доходы от транзита, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу. Активную поддержку оказывали ФРГ и Австрия.Вашингтон несколько раз вводил санкции против компаний, причастных к возведению. В итоге, России пришлось достраивать трубопровод без иностранных партнеров.

https://ria.ru/20210910/potok-1749452708.html

https://ria.ru/20210909/potok-1749336907.html

https://ria.ru/20210910/potok-1749479860.html

сша

германия

балтийское море

россия

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экономика, сша, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия