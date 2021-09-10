https://ria.ru/20210910/potok-1749479860.html

Туск заявил, что "Северный поток — 2" достроен из-за эгоизма Германии

Туск заявил, что "Северный поток — 2" достроен из-за эгоизма Германии - РИА Новости, 10.09.2021

Туск заявил, что "Северный поток — 2" достроен из-за эгоизма Германии

Глава крупнейшей польской оппозиционной партии, бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал окончание строительства газопровода "Северный поток — 2"... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:17

2021-09-10T11:17

2021-09-10T11:18

экономика

сша

ангела меркель

дональд туск

европейский совет

газпром

балтийское море

северный поток — 2

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ВАРШАВА, 10 сен – РИА Новости. Глава крупнейшей польской оппозиционной партии, бывший глава Европейского совета Дональд Туск назвал окончание строительства газопровода "Северный поток — 2" непростительной ошибкой, совершенной из-за эгоизма Германии.Ранее в пятницу "Газпром" сообщил, что строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено."Я считаю, что это ошибка, и это ошибка из разряда непростительных, потому что она несет очень серьезные последствия", - заявил Туск, выступая в пятницу в эфире телеканала TVN24.Он добавил, что окончание строительства "Северного потока — 2" - это "ошибка, вытекающая из эгоистической политики немецких интересов".По словам польского политика, канцлер Германии Ангела Меркель часто в беседах с глазу на глаз на тему "Северного потока — 2" говорила ему: "Да, я знаю, что это плохо для Евросоюза"."Я считаю, что это противоречит интересам Евросоюза в целом, уже не говоря о Польше или Украине", - заключил Туск.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток — 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

https://ria.ru/20210910/potok-1749452708.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210905/sevpotok-1748751494.html

сша

балтийское море

россия

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экономика, сша, ангела меркель, дональд туск, европейский совет, газпром, балтийское море, северный поток — 2, uniper, россия