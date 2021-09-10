https://ria.ru/20210910/potok-1749466504.html

Строительство "Северного потока —2" завершено

Строительство "Северного потока —2" завершено - РИА Новости, 10.09.2021

Строительство "Северного потока —2" завершено

Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:05

2021-09-10T10:05

2021-09-10T12:05

газпром

экономика

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Газопровод "Северный поток — 2" был полностью построен в пятницу утром, сообщил "Газпром" в своем официальном Telegram-канале."На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8.45 мск строительство газопровода "Северный поток — 2" полностью завершено", - говорится в сообщении компании.Газопровод "Северный поток — 2" от побережья России через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Финансовыми партнерами компании являются европейские Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", 6 сентября сварил последнюю трубу второй нитки газопровода. Таким образом, укладка была завершена, но оставались еще работы по стыковке немецкой секции с датской. Первая нитка была достроена в июне. Запуск трубопровода в эксплуатацию ожидается до конца 2021 года.Против проекта "Северный поток — 2" активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего прокладка трубы была приостановлена на год.

https://ria.ru/20210908/potok-1749217167.html

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газпром, экономика, северный поток — 2, россия