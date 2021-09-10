https://ria.ru/20210910/potok-1749452708.html

В Раде заявили о росте тарифов на газ из-за "Северного потока — 2"

В Раде заявили о росте тарифов на газ из-за "Северного потока — 2" - РИА Новости, 10.09.2021

В Раде заявили о росте тарифов на газ из-за "Северного потока — 2"

Из-за запуска трубопровода "Северный поток — 2" и сокращения объемов транзита газа население Украины столкнется с ростом тарифов, об этом в эфире телеканала... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T06:59

2021-09-10T06:59

2021-09-10T10:25

в мире

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сша

верховная рада украины

газпром

алексей миллер

нафтогаз украины

северный поток — 2

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Из-за запуска трубопровода "Северный поток — 2" и сокращения объемов транзита газа население Украины столкнется с ростом тарифов, об этом в эфире телеканала "Наш" заявил депутат Верховной рады от "Батькивщины", первый зампредседателя комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко."Во-первых, если транзит прекратится, то вообще встанет вопрос не только цены и тарифов, а наличия, физического наличия газа в системе. Если <…> не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически (транспортировать. — Прим. ред.) реверсом с западной границы, что тоже очень сложно", — заявил парламентарий.По его словам, при падении объема ниже 15 миллиардов кубометров в год в украинской ГТС топлива не будет.Кучеренко также отметил, что при неблагоприятном развитии событий, с учетом технологических трат, себестоимость перекачки газа по территории Украины кардинально вырастет.Действующее транзитное соглашение между Россией и Украиной, подписанное на пять лет до конца 2024 года, подразумевает, что "Газпром" гарантирует прокачку 65 миллиардов кубометров газа в первый год и по 40 миллиардов в последующие четыре. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заявлял, что компания готова продолжать сотрудничество исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской ГТС.В свою очередь, Германия и США в июле опубликовали совместное заявление о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем Берлин обязался использовать все рычаги для содействия продлению договора на срок до десяти лет, вплоть до санкций, если Москва "будет использовать энергетику как оружие против европейских стран".

https://ria.ru/20210909/ukraina-1749305536.html

https://ria.ru/20210908/ukraina-1749053740.html

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в мире, украина, сша, верховная рада украины, газпром, алексей миллер, нафтогаз украины, северный поток — 2