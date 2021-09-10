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Госдеп прокомментировал визит посла США в МИД России

Госдеп прокомментировал визит посла США в МИД России - РИА Новости, 10.09.2021

Госдеп прокомментировал визит посла США в МИД России

Госдепартамент США повторил, что американский посол Джон Салливан обсуждал в МИД РФ двусторонние вопросы в русле стремления к стабилизации... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T21:34

2021-09-10T21:34

2021-09-10T22:02

сша

государственный департамент сша

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

джон салливан

россия

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Госдепартамент США повторил, что американский посол Джон Салливан обсуждал в МИД РФ двусторонние вопросы в русле стремления к стабилизации российско-американских отношений.МИД РФ ранее заявил, что вызванному на Смоленскую площадь Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства в российские выборы."В пятницу, 10 сентября, посол Салливан встретился с заместителем главы МИД РФ Сергеем Рябковым для обсуждения некоторых двусторонних вопросов в поддержку стремления президента (США Джо) Байдена наладить стабильные и предсказуемые отношения с Россией", - сказала официальный представитель госдепартамента Джалина Портер.Она фактически повторила пресс-релиза американского посольства в Москве и отказалась комментировать тему причастности технологических гигантов США к воздействию на электоральный процесс в России.

https://ria.ru/20210910/mid-1749589527.html

сша

россия

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2021

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сша, государственный департамент сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), джон салливан, россия