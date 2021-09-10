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Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД
Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД - РИА Новости, 10.09.2021
Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД
Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:29
2021-09-10T19:29
сша
москва
джо байден
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
telegram (приложение)
мария захарова
джон салливан
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Вызванному в МИД РФ послу США Джону Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы."Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России. Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее американское посольство в Москве, Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией.
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сша, москва, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), telegram (приложение), мария захарова, джон салливан, россия
19:29 10.09.2021
 
Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД

Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США Салливана в МИД России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Вызванному в МИД РФ послу США Джону Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы.
"Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России. Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Как сообщило ранее американское посольство в Москве, Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 18:52
МИД заявил послу США о недопустимости вмешательства в дела России
 
СШАМоскваДжо БайденМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Telegram (приложение)Мария ЗахароваДжон СалливанРоссия
 
 
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