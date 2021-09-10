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Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД

Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД - РИА Новости, 10.09.2021

Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД

Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:29

2021-09-10T19:29

2021-09-10T19:29

сша

москва

джо байден

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

telegram (приложение)

мария захарова

джон салливан

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москва надеется, что о причине вызова посла США в Москве Джона Салливана в министерство иностранных дел России будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Вызванному в МИД РФ послу США Джону Салливану было заявлено о категорической недопустимости вмешательства во внутренние дела Москвы."Прочитала 3 версии вызова посла США в МИД России. Всё-таки МИД вызывал, МИД и знает истинную причину вызова. Причина одна - вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Как сообщило ранее американское посольство в Москве, Салливан провел в пятницу встречу в МИД РФ с заместителем главы МИД Сергеем Рябковым, обсудил двусторонние вопросы в русле намерения президента США Джо Байдена выстраивать стабильные отношения с Россией.

https://ria.ru/20210910/mid-1749589527.html

сша

москва

россия

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сша, москва, джо байден, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), telegram (приложение), мария захарова, джон салливан, россия