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Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку

Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку - РИА Новости, 10.09.2021

Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:10

2021-09-10T10:10

2021-09-10T10:41

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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в аэропорту Антальи."Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку", - сообщили агентству в аэропорту.Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика ,"с целью обеспечения безопасности полётов рейс ZF434 Анталья-Белгород был вынужден вернуться в аэропорт вылета". "Посадка прошла благополучно", - сказала представитель.По ее словам, для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам."Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила собеседница агентства.

https://ria.ru/20210812/aviaperelet-1745308897.html

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в мире, новости - туризм, белгород, турция, анталья (провинция), azur air