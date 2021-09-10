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Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку - РИА Новости, 10.09.2021
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:10
2021-09-10T10:10
2021-09-10T10:41
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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в аэропорту Антальи."Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку", - сообщили агентству в аэропорту.Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика ,"с целью обеспечения безопасности полётов рейс ZF434 Анталья-Белгород был вынужден вернуться в аэропорт вылета". "Посадка прошла благополучно", - сказала представитель.По ее словам, для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам."Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила собеседница агентства.
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10:10 10.09.2021 (обновлено: 10:41 10.09.2021)
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород экстренно приземлился в аэропорту вылета
АНКАРА, 10 сен - РИА Новости.
Самолет авиакомпании Azur Air
, выполнявший рейс Анталья - Белгород
, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в аэропорту Антальи.
"Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку", - сообщили агентству в аэропорту.
Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика ,"с целью обеспечения безопасности полётов рейс ZF434 Анталья-Белгород был вынужден вернуться в аэропорт вылета". "Посадка прошла благополучно", - сказала представитель.
По ее словам, для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила собеседница агентства.