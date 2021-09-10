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Туризм
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Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку - РИА Новости, 10.09.2021
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку
Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:10
2021-09-10T10:41
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белгород
турция
анталья (провинция)
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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в аэропорту Антальи."Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку", - сообщили агентству в аэропорту.Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика ,"с целью обеспечения безопасности полётов рейс ZF434 Анталья-Белгород был вынужден вернуться в аэропорт вылета". "Посадка прошла благополучно", - сказала представитель.По ее словам, для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам."Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила собеседница агентства.
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в мире, новости - туризм, белгород, турция, анталья (провинция), azur air
10:10 10.09.2021 (обновлено: 10:41 10.09.2021)
 
Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород совершил экстренную посадку

Рейс авиакомпании Azur Air Анталья — Белгород экстренно приземлился в аэропорту вылета

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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АНКАРА, 10 сен - РИА Новости. Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс Анталья - Белгород, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета по техническим причинам, сообщили РИА Новости в аэропорту Антальи.
"Самолет Azur Air, вылетевший в Белгород, вернулся в аэропорт Антальи по техническим причинам. Сейчас он проходит проверку", - сообщили агентству в аэропорту.
Как сообщил РИА Новости представитель перевозчика ,"с целью обеспечения безопасности полётов рейс ZF434 Анталья-Белгород был вынужден вернуться в аэропорт вылета". "Посадка прошла благополучно", - сказала представитель.
По ее словам, для выполнения рейса в Белгород будет предоставлено резервное воздушное судно. На время ожидания вылета пассажирам будут предоставлены услуги согласно федеральным авиационным правилам.
"Авиакомпания приносит извинения за доставленные неудобства", - добавила собеседница агентства.
Очередь на посадку в аэропорту - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 06:55Туризм
Туристы рассказали, почему создают очереди на посадку в самолет
 
ТуризмВ миреНовости - ТуризмБелгородТурцияАнталья (провинция)Azur Air
 
 
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