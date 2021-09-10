https://ria.ru/20210910/pokhorony-1749599293.html
Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге - РИА Новости, 10.09.2021
Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
Главу МЧС РФ Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:50
2021-09-10T19:50
2021-09-10T19:51
норильск
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
россия
погиб глава мчс зиничев
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Главу МЧС РФ Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."На Северном кладбище Санкт-Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева", - говорится в сообщении.Отмечается, что на траурном мероприятии выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, статс-секретарь - заместитель министра МЧС России Алексей Серко."Прощаемся с настоящим героем. Он погиб, спасая жизнь другого человека. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, - не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом. Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу", - сказал на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов.Проститься с Зиничевым также пришли сослуживцы, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Петербурга, ветераны МЧС, родные и близкие. Память Зиничева почтили минутой молчания. Рота почетного караула произвела воинский салют.Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС прошла в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
https://ria.ru/20210910/putin-1749476332.html
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норильск, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев, санкт-петербург
19:50 10.09.2021 (обновлено: 19:51 10.09.2021)
Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
Главу МЧС РФ Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости.
Главу МЧС
РФ Евгения Зиничева похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
"На Северном кладбище Санкт-Петербурга сегодня с воинскими почестями похоронили министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Героя России Евгения Зиничева", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на траурном мероприятии выступили директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов, полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, статс-секретарь - заместитель министра МЧС России Алексей Серко.
"Прощаемся с настоящим героем. Он погиб, спасая жизнь другого человека. По рождению и по духу Евгений Николаевич был ленинградцем. У него была самая главная отличительная черта, присущая всем петербуржцам-ленинградцам, - не пасовать перед трудностями и помогать другим. Он делал это всю жизнь. Он всегда помогал Петербургу. Был настоящим другом. Спасибо, Евгений Николаевич, за службу, за любовь к городу", - сказал на церемонии прощания губернатор Петербурга Александр Беглов.
Проститься с Зиничевым также пришли сослуживцы, представители исполнительных и законодательных органов государственной власти Петербурга, ветераны МЧС, родные и близкие. Память Зиничева почтили минутой молчания. Рота почетного караула произвела воинский салют.
Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС прошла в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин
своим указом 9 сентября присвоил Зиничеву звание Героя России
посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Зиничева выразили Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.