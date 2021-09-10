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Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Петербург
Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Петербург - РИА Новости, 10.09.2021
Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Петербург
Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T14:54
2021-09-10T14:55
санкт-петербург
норильск
пулково (аэропорт)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ан-148
sukhoi superjet
евгений зиничев
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.Всего в петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу прибыли пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах на Северном кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией."В 14.43 в "Пулково" приземлился спецборт Ил-76 с телом Евгения Зиничева", - сказал собеседник агентства. По его словам, в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург вылетели пять самолетов - два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
https://ria.ru/20210909/pokhorony-1749440724.html
https://ria.ru/20210910/putin-1749476332.html
санкт-петербург
норильск
россия
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санкт-петербург, норильск, пулково (аэропорт), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ан-148, sukhoi superjet, евгений зиничев, россия, погиб глава мчс зиничев
14:54 10.09.2021 (обновлено: 14:55 10.09.2021)
 
Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Петербург

Транспортный Ил-76 с лафетом с телом Евгения Зиничева прибыл из Москвы в Петербург

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
Цветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Всего в петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу прибыли пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах на Северном кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Церемония прощания с трагически погибшим во время учений в Норильске главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
9 сентября, 23:26
Похороны Зиничева пройдут в закрытом режиме
"В 14.43 в "Пулково" приземлился спецборт Ил-76 с телом Евгения Зиничева", - сказал собеседник агентства. По его словам, в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург вылетели пять самолетов - два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии прощания с главой МЧС Евгением Зиничевым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:01
Путин простился с главой МЧС Зиничевым
 
Санкт-ПетербургНорильскПулково (аэропорт)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ан-148Sukhoi SuperjetЕвгений ЗиничевРоссияПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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