14:54 10.09.2021 (обновлено: 14:55 10.09.2021)
Спецрейс с телом Зиничева прибыл в Петербург
Транспортный Ил-76 с лафетом с телом Евгения Зиничева прибыл из Москвы в Петербург
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЦветы возле здания главного управления МЧС России в Москве в память о главе МЧС Евгение Зиничеве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Транспортный Ил-76, на борту которого находится лафет с телом трагически погибшего на учениях главы МЧС России Евгения Зиничева, прибыл из Москвы в аэропорт "Пулково" в Санкт-Петербурге.
Всего в петербургский аэропорт "Пулково" в пятницу прибыли пять воздушных судов с госслужащими, сотрудниками министерства и родственниками министра для участия в похоронах на Северном кладбище, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
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"В 14.43 в "Пулково" приземлился спецборт Ил-76 с телом Евгения Зиничева", - сказал собеседник агентства. По его словам, в пятницу из Москвы в Санкт-Петербург вылетели пять самолетов - два транспортных Ил-76, два SuperJet-100 и один Ан-148 в медицинской комплектации. Похороны Зиничева пройдут на Северном кладбище.
Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
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