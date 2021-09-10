https://ria.ru/20210910/poezda-1749568964.html
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2021
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза
Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:18
2021-09-10T17:18
2021-09-10T17:23
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный новогодний волшебник России."Запуск - с 4 ноября! Туристический поезд выходного дня Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва. Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву", - говорится в сообщении на официальной странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".В марте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о переговорах с ОАО "РЖД" по поводу запуска поездов выходного дня, которые будут следовать из различных городов на родину Деда Мороза в Великий Устюг.И.о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Клеманов в январе отмечал, что в период новогодних каникул родину Деда Мороза посетили 55 тысяч человек, что вдвое ниже аналогичного показателя прошлого сезона.
https://ria.ru/20210303/poezda-1599745359.html
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общество, олег кувшинников, великий устюг, москва, ржд, дед мороз, россия
17:18 10.09.2021 (обновлено: 17:23 10.09.2021)
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза
С 4 ноября по выходным дням буду ходить поезда, следующие из Москвы в Великий Устюг