https://ria.ru/20210910/poezda-1749568964.html

Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза

Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2021

Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза

Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:18

2021-09-10T17:18

2021-09-10T17:23

общество

олег кувшинников

великий устюг

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россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный новогодний волшебник России."Запуск - с 4 ноября! Туристический поезд выходного дня Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва. Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву", - говорится в сообщении на официальной странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".В марте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о переговорах с ОАО "РЖД" по поводу запуска поездов выходного дня, которые будут следовать из различных городов на родину Деда Мороза в Великий Устюг.И.о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Клеманов в январе отмечал, что в период новогодних каникул родину Деда Мороза посетили 55 тысяч человек, что вдвое ниже аналогичного показателя прошлого сезона.

https://ria.ru/20210303/poezda-1599745359.html

великий устюг

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россия

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общество, олег кувшинников, великий устюг, москва, ржд, дед мороз, россия