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Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза - РИА Новости, 10.09.2021
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза
Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:18
2021-09-10T17:23
общество
олег кувшинников
великий устюг
москва
ржд
дед мороз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный новогодний волшебник России."Запуск - с 4 ноября! Туристический поезд выходного дня Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва. Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву", - говорится в сообщении на официальной странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".В марте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о переговорах с ОАО "РЖД" по поводу запуска поездов выходного дня, которые будут следовать из различных городов на родину Деда Мороза в Великий Устюг.И.о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Клеманов в январе отмечал, что в период новогодних каникул родину Деда Мороза посетили 55 тысяч человек, что вдвое ниже аналогичного показателя прошлого сезона.
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общество, олег кувшинников, великий устюг, москва, ржд, дед мороз, россия
17:18 10.09.2021 (обновлено: 17:23 10.09.2021)
 
Из Москвы запустят поезда на родину Деда Мороза

С 4 ноября по выходным дням буду ходить поезда, следующие из Москвы в Великий Устюг

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Туристические поезда, следующие из Москвы через родину Деда Мороза Великий Устюг в Вологду и обратно, запустят по выходным дням с 4 ноября, сообщает главный новогодний волшебник России.
"Запуск - с 4 ноября! Туристический поезд выходного дня Москва - Великий Устюг - Вологда - Москва. Предполагается, что в пятницу гости выезжают из Москвы, субботу проведут на вотчине Деда Мороза, воскресенье - в Вологде, откуда вечером в воскресенье возвращаются в Москву", - говорится в сообщении на официальной странице Деда Мороза в соцсети "ВКонтакте".
В марте губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщал о переговорах с ОАО "РЖД" по поводу запуска поездов выходного дня, которые будут следовать из различных городов на родину Деда Мороза в Великий Устюг.
И.о. начальника департамента культуры и туризма Вологодской области Дмитрий Клеманов в январе отмечал, что в период новогодних каникул родину Деда Мороза посетили 55 тысяч человек, что вдвое ниже аналогичного показателя прошлого сезона.
Пассажирский поезд Минск-Москва прибывает на Белорусский вокзал в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 13:34Вологодская область
Поезда выходного дня в Великий Устюг могут стать круглогодичными
 
ОбществоОлег КувшинниковВеликий УстюгМоскваРЖДДед МорозРоссия
 
 
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