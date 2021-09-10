https://ria.ru/20210910/planshet-1749383237.html

В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad

В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad - РИА Новости, 10.09.2021

В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad

Компания Huawei представила обои для фирменных устройств, созданные по мотивам древнекитайской мифологии. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:05

2021-09-10T10:05

2021-09-10T17:54

технологии

huawei technologies

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Huawei представила обои для фирменных устройств, созданные по мотивам древнекитайской мифологии.Серия получила название "Книга гор и морей". Она сделана на планшете Huawei MatePad с использованием стилуса Huawei M-Pencil второго поколения. Центральные персонажи — причудливые животные из китайских мифов. Среди них символизирующий благополучие сине-зеленый чудо-зверь Kirin, воплощение боевого духа — белый единорог с черным хвостом Bo, другие фольклорные существа.Обои адаптированы к разным устройствам компании. Их можно установить как на смартфон, так и на умные часы, монитор или другие девайсы бренда, загрузив картинки в фирменном мобильном приложении "Темы".Генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь рассказал, что все выбранные персонажи — талисманы на удачу, а их существование символично. "Они были созданы, чтобы служить людям. Huawei горячо поддерживает эту идею, выпуская с той же целью свои устройства: полезные смарт-девайсы, способные облегчить жизнь, сделать ее более комфортной и успешной", — отметил он.Экраны планшетов серии MatePad способны полностью раскрыть яркость красок, ведь они соответствуют высоким требованиям к дизайнерским мониторам. Гамма и глубина цвета, точность цветопередачи, коэффициент контрастности настроены и выбраны таким образом, чтобы использование планшета было в удовольствие даже профессионалам.

https://ria.ru/20210708/harmony-1740307190.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, huawei technologies