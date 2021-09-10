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В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad
В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad - РИА Новости, 10.09.2021
В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad
Компания Huawei представила обои для фирменных устройств, созданные по мотивам древнекитайской мифологии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:05
2021-09-10T17:54
технологии
huawei technologies
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Huawei представила обои для фирменных устройств, созданные по мотивам древнекитайской мифологии.Серия получила название "Книга гор и морей". Она сделана на планшете Huawei MatePad с использованием стилуса Huawei M-Pencil второго поколения. Центральные персонажи — причудливые животные из китайских мифов. Среди них символизирующий благополучие сине-зеленый чудо-зверь Kirin, воплощение боевого духа — белый единорог с черным хвостом Bo, другие фольклорные существа.Обои адаптированы к разным устройствам компании. Их можно установить как на смартфон, так и на умные часы, монитор или другие девайсы бренда, загрузив картинки в фирменном мобильном приложении "Темы".Генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь рассказал, что все выбранные персонажи — талисманы на удачу, а их существование символично. "Они были созданы, чтобы служить людям. Huawei горячо поддерживает эту идею, выпуская с той же целью свои устройства: полезные смарт-девайсы, способные облегчить жизнь, сделать ее более комфортной и успешной", — отметил он.Экраны планшетов серии MatePad способны полностью раскрыть яркость красок, ведь они соответствуют высоким требованиям к дизайнерским мониторам. Гамма и глубина цвета, точность цветопередачи, коэффициент контрастности настроены и выбраны таким образом, чтобы использование планшета было в удовольствие даже профессионалам.
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РИА Новости
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технологии, huawei technologies
10:05 10.09.2021 (обновлено: 17:54 10.09.2021)
 

В Huawei показали фирменные обои, созданные на планшете серии MatePad

© Фото : HuaweiОбои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии
Обои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© Фото : Huawei
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Компания Huawei представила обои для фирменных устройств, созданные по мотивам древнекитайской мифологии.
Серия получила название "Книга гор и морей". Она сделана на планшете Huawei MatePad с использованием стилуса Huawei M-Pencil второго поколения. Центральные персонажи — причудливые животные из китайских мифов. Среди них символизирующий благополучие сине-зеленый чудо-зверь Kirin, воплощение боевого духа — белый единорог с черным хвостом Bo, другие фольклорные существа.
© HuaweiОбои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии
Обои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии
© Huawei
Обои для фирменных устройств Huawei, созданные по мотивам древнекитайской мифологии
Обои адаптированы к разным устройствам компании. Их можно установить как на смартфон, так и на умные часы, монитор или другие девайсы бренда, загрузив картинки в фирменном мобильном приложении "Темы".
© Фото : HuaweiГенеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь
Генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Huawei
Генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь
Генеральный директор разработки пользовательского интерфейса Huawei Лян Цзюнь рассказал, что все выбранные персонажи — талисманы на удачу, а их существование символично.
"Они были созданы, чтобы служить людям. Huawei горячо поддерживает эту идею, выпуская с той же целью свои устройства: полезные смарт-девайсы, способные облегчить жизнь, сделать ее более комфортной и успешной", — отметил он.
© Фото : HuaweiДевушка во время работы за планшетом Huawei MatePad
Девушка во время работы за планшетом Huawei MatePad - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
© Фото : Huawei
Девушка во время работы за планшетом Huawei MatePad
Экраны планшетов серии MatePad способны полностью раскрыть яркость красок, ведь они соответствуют высоким требованиям к дизайнерским мониторам. Гамма и глубина цвета, точность цветопередачи, коэффициент контрастности настроены и выбраны таким образом, чтобы использование планшета было в удовольствие даже профессионалам.
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