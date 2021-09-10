https://ria.ru/20210910/plan-1749539156.html

Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны

Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны - РИА Новости, 10.09.2021

Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Москвы есть план по присоединению страны. Его цитирует... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:23

2021-09-10T15:23

2021-09-10T15:23

политика

украина

министерство обороны украины

верховная рада украины

госдума рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/08/1731494659_178:459:3003:2048_1920x0_80_0_0_69839c6fb47a61e45ddc3ec1c7668f09.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Москвы есть план по присоединению страны. Его цитирует агентство "Лига".По словам военного, российская армия задолго до событий 2014 года готовилась к "захвату" территории соседнего государства.Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти совершили "большую ошибку", поскольку не позволили применить силы ГУР против россиян на Крымском полуострове."Мы все хотели побыстрее вступить в бой", — посетовал генерал.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.Украинские политики, напротив, нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

политика, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, госдума рф, россия