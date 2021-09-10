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Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны
Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны - РИА Новости, 10.09.2021
Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Москвы есть план по присоединению страны. Его цитирует... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:23
2021-09-10T15:23
политика
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Москвы есть план по присоединению страны. Его цитирует агентство "Лига".По словам военного, российская армия задолго до событий 2014 года готовилась к "захвату" территории соседнего государства.Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти совершили "большую ошибку", поскольку не позволили применить силы ГУР против россиян на Крымском полуострове."Мы все хотели побыстрее вступить в бой", — посетовал генерал.Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.Украинские политики, напротив, нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ&gt;&gt;
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политика, украина, министерство обороны украины, верховная рада украины, госдума рф, россия
15:23 10.09.2021
 
Украинская разведка заявила, что у России есть план присоединения страны

Глава ГУР Украины Буданов: Россия разрабатывает план присоединения страны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что у Москвы есть план по присоединению страны. Его цитирует агентство "Лига".
По словам военного, российская армия задолго до событий 2014 года готовилась к "захвату" территории соседнего государства.
"Причем это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины. Россия готовилась и продолжает готовиться к серьезной аннексии территории Украины", — убежден Буданов.
Он выразил мнение, что в 2014 году киевские власти совершили "большую ошибку", поскольку не позволили применить силы ГУР против россиян на Крымском полуострове.
"Мы все хотели побыстрее вступить в бой", — посетовал генерал.
Москва неоднократно подчеркивала, что у нее нет агрессивных намерений в отношении других государств. В Госдуме подобные обвинения в адрес России назвали фантазией в воображении киевских чиновников.
Украинские политики, напротив, нередко выступают с территориальными претензиями к Москве. Так, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко называл Кубань "украинскими этническими землями", а националист Дмитрий Ярош грозился захватить Краснодарский край, Воронеж и часть Ростовской области.
Полный текст читайте на сайте ИноСМИ>>
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