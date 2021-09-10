https://ria.ru/20210910/peskov-1749500559.html

Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии

Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии

Создание союзного парламента России и Белоруссии - это вопрос на перспективу, пока об этом речи не идет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:44

2021-09-10T12:44

2021-09-10T12:44

союзное государство

политика

белоруссия

дмитрий песков

леонид калашников

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Создание союзного парламента России и Белоруссии - это вопрос на перспективу, пока об этом речи не идет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что на создание общего парламента РФ и Белоруссии потребуется полтора года, если стороны принципиально начнут договариваться и их народы это одобрят."Нет, пока в настоящий момент нет. Действительно, определённые рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы. Ну а что касается парламента, то пока об этом речи не идёт. Это вопрос на перспективу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, реальны ли сроки создания парламента, озвученные Калашниковым, и планируется ли создание еще каких-то общих органов управления союзным государством.

https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html

белоруссия

россия

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политика, белоруссия, дмитрий песков, леонид калашников, россия