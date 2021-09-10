https://ria.ru/20210910/peskov-1749500559.html
Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии
Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии
Создание союзного парламента России и Белоруссии - это вопрос на перспективу, пока об этом речи не идет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:44
2021-09-10T12:44
2021-09-10T12:44
союзное государство
политика
белоруссия
дмитрий песков
леонид калашников
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Создание союзного парламента России и Белоруссии - это вопрос на перспективу, пока об этом речи не идет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявил РИА Новости, что на создание общего парламента РФ и Белоруссии потребуется полтора года, если стороны принципиально начнут договариваться и их народы это одобрят."Нет, пока в настоящий момент нет. Действительно, определённые рабочие механизмы в соответствии с союзными программами будут создаваться, координационные механизмы. Ну а что касается парламента, то пока об этом речи не идёт. Это вопрос на перспективу", - сказал Песков, отвечая на вопрос, реальны ли сроки создания парламента, озвученные Калашниковым, и планируется ли создание еще каких-то общих органов управления союзным государством.
https://ria.ru/20210909/parlament-1749434879.html
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политика, белоруссия, дмитрий песков, леонид калашников, россия
Песков оценил возможность создания парламента России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Песков оценил возможность созыва парламента России и Белоруссии