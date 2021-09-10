12:38 10.09.2021 (обновлено: 14:04 10.09.2021)
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии
Пресс-секретарь президента Песков: интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что днем ранее главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о необходимости прагматичного и реалистичного подхода.
Пресс-секретарь добавил, что стороны сконцентрируются на практически доработанных и готовых к подписанию программах, и назвал это главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019-го предлагалось принять план углубления интеграции. Для его реализации разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт, которые со временем переименовали в союзные программы, а число сократили.
Президенты России и Белоруссии во время переговоров в четверг согласовали ряд таких программ, предусматривающих в том числе слияние валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.