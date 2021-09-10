https://ria.ru/20210910/peskov-1749498608.html

Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии

Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021

Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии

Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:38

2021-09-10T12:38

2021-09-10T14:04

союзное государство

в мире

белоруссия

владимир путин

дмитрий песков

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737570130_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_478b062f2d05296f2ac2738119e1bf3a.jpg

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что днем ранее главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о необходимости прагматичного и реалистичного подхода.Пресс-секретарь добавил, что стороны сконцентрируются на практически доработанных и готовых к подписанию программах, и назвал это главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019-го предлагалось принять план углубления интеграции. Для его реализации разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт, которые со временем переименовали в союзные программы, а число сократили.Президенты России и Белоруссии во время переговоров в четверг согласовали ряд таких программ, предусматривающих в том числе слияние валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.

https://ria.ru/20210910/mishustin-1749496933.html

https://ria.ru/20210909/integratsiya-1749437687.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия