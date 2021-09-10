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Союзное государство
https://ria.ru/20210910/peskov-1749498608.html
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии - РИА Новости, 10.09.2021
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии
Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:38
2021-09-10T14:04
союзное государство
в мире
белоруссия
владимир путин
дмитрий песков
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Он отметил, что днем ранее главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о необходимости прагматичного и реалистичного подхода.Пресс-секретарь добавил, что стороны сконцентрируются на практически доработанных и готовых к подписанию программах, и назвал это главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов.Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019-го предлагалось принять план углубления интеграции. Для его реализации разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт, которые со временем переименовали в союзные программы, а число сократили.Президенты России и Белоруссии во время переговоров в четверг согласовали ряд таких программ, предусматривающих в том числе слияние валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
https://ria.ru/20210910/mishustin-1749496933.html
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в мире, белоруссия, владимир путин, дмитрий песков, александр лукашенко, россия
12:38 10.09.2021 (обновлено: 14:04 10.09.2021)
 
Песков рассказал об интеграции России и Белоруссии

Пресс-секретарь президента Песков: интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Интеграция России и Белоруссии будет совершенствоваться в соответствии с интересами двух стран, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что днем ранее главы государств Владимир Путин и Александр Лукашенко говорили о необходимости прагматичного и реалистичного подхода.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время совещания с членами кабинета министров РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:31Союзное государство
Мишустин назвал условия интеграции России и Белоруссии
Пресс-секретарь добавил, что стороны сконцентрируются на практически доработанных и готовых к подписанию программах, и назвал это главными задачами дальнейшего завершения интеграционных процессов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали 8 декабря 1999 года в Москве, в декабре 2019-го предлагалось принять план углубления интеграции. Для его реализации разрабатывались проекты около 30 отраслевых дорожных карт, которые со временем переименовали в союзные программы, а число сократили.
Президенты России и Белоруссии во время переговоров в четверг согласовали ряд таких программ, предусматривающих в том числе слияние валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, борьбу с терроризмом, переход к единой промышленной политике и доступу к госзакупкам и госзаказам, а также о создании объединенного рынка газа.
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