https://ria.ru/20210910/peskov-1749498132.html

Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков

Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021

Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков

Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T12:34

2021-09-10T12:34

2021-09-10T13:16

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

россия

иран

талибан

катар

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никак не будет принимать участие (в инаугурации правительства талибов )", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в инаугурации.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210908/afganistan-1749248070.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210906/afganistan-1748883131.html

афганистан

россия

иран

катар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, россия, иран, талибан, катар, дмитрий песков