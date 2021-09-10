https://ria.ru/20210910/peskov-1749498132.html
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков
Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:34
2021-09-10T12:34
2021-09-10T13:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
иран
талибан
катар
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_0:224:2998:1910_1920x0_80_0_0_5a2c8b4934097012656b8533ef0ffc46.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никак не будет принимать участие (в инаугурации правительства талибов )", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в инаугурации.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/afganistan-1749248070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/afganistan-1748883131.html
афганистан
россия
иран
катар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597683096_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_0b87337d153a08309b05712528e815f4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, афганистан, россия, иран, талибан, катар, дмитрий песков
12:34 10.09.2021 (обновлено: 13:16 10.09.2021)
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков
Дмитрий Песков: Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов