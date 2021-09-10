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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210910/peskov-1749498132.html
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков - РИА Новости, 10.09.2021
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков
Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T12:34
2021-09-10T13:16
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
россия
иран
талибан
катар
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Россия никак не будет принимать участие (в инаугурации правительства талибов )", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в инаугурации.Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210908/afganistan-1749248070.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210906/afganistan-1748883131.html
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в мире, афганистан, россия, иран, талибан, катар, дмитрий песков
12:34 10.09.2021 (обновлено: 13:16 10.09.2021)
 
Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов, заявил Песков

Дмитрий Песков: Россия не примет участие в инаугурации правительства талибов

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Россия никак не будет принимать участие в инаугурации правительства талибов (движение "Талибан"*), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Россия никак не будет принимать участие (в инаугурации правительства талибов )", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов об участии РФ в инаугурации.
Представители делегации политического офиса движения Талибан* на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 19:31В мире
РФ и ряд других стран пригласили на инаугурацию правительства Афганистана
Ранее источник в движении "Талибан"* сообщил РИА Новости, что на церемонию инаугурации нового правительства Афганистана, которая состоится 11 сентября, приглашены Россия, Китай, Катар, Турция, Пакистан и Иран.
Талибы месяц назад активизировали наступление на правительственные силы и 15 августа вошли в Кабул. На следующий день они заявили, что война окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
* "Талибан" - запрещенная в России террористическая организация.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время переговоров с министром европейских и международных дел Австрии Александром Шалленбергом в Вене - РИА Новости, 1920, 06.09.2021
6 сентября, 15:30В мире
Лавров допустил участие РФ в инаугурации нового правительства Афганистана
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанРоссияИранТалибанКатарДмитрий Песков
 
 
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