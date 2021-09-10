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В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки
В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки - РИА Новости, 10.09.2021
В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки
Рвущиеся перчатки поступили в отделение гнойной хирургии горбольницы Бийска, позже эту партию заменили, но прокуратура региона уже начала проверку. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:27
2021-09-10T11:27
происшествия
общество
алтайский край
бийск
здоровье - общество
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рвущиеся перчатки поступили в отделение гнойной хирургии горбольницы Бийска, позже эту партию заменили, но прокуратура региона уже начала проверку.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором хирурги стационара бийской горбольницы покрывают расползающиеся при небольшом прикосновении перчатки. Голос за кадром уточняет, что врачи, которые получили некачественные изделия, работают с инфекционными больными."В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии (бийской горбольницы –ред.). Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.Там добавили, что "в ближайшее время ожидается поступление средств индивидуальной защиты рук в достаточном количестве".В прокуратуре Алтайского края знают об этом инциденте. "Мы проводим проверку", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210812/konyak-1745465594.html
алтайский край
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происшествия, общество, алтайский край, бийск, здоровье - общество
11:27 10.09.2021
 
В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки

В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки, прокуратура ведет проверку

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкНейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе
Нейрохирургическая операция в больнице им. Семашко в Симферополе - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рвущиеся перчатки поступили в отделение гнойной хирургии горбольницы Бийска, позже эту партию заменили, но прокуратура региона уже начала проверку.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором хирурги стационара бийской горбольницы покрывают расползающиеся при небольшом прикосновении перчатки. Голос за кадром уточняет, что врачи, которые получили некачественные изделия, работают с инфекционными больными.
"В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии (бийской горбольницы –ред.). Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.
Там добавили, что "в ближайшее время ожидается поступление средств индивидуальной защиты рук в достаточном количестве".
В прокуратуре Алтайского края знают об этом инциденте. "Мы проводим проверку", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.
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