https://ria.ru/20210910/perchatki-1749481528.html

В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки

В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки - РИА Новости, 10.09.2021

В больнице в Алтайском крае хирурги получили рвущиеся перчатки

Рвущиеся перчатки поступили в отделение гнойной хирургии горбольницы Бийска, позже эту партию заменили, но прокуратура региона уже начала проверку. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:27

2021-09-10T11:27

2021-09-10T11:27

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общество

алтайский край

бийск

здоровье - общество

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БАРНАУЛ, 10 сен - РИА Новости. Рвущиеся перчатки поступили в отделение гнойной хирургии горбольницы Бийска, позже эту партию заменили, но прокуратура региона уже начала проверку.Ранее в соцсетях появилось видео, на котором хирурги стационара бийской горбольницы покрывают расползающиеся при небольшом прикосновении перчатки. Голос за кадром уточняет, что врачи, которые получили некачественные изделия, работают с инфекционными больными."В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии (бийской горбольницы –ред.). Выявив низкое качество изделий, партия была заменена", - рассказали РИА Новости в региональном минздраве.Там добавили, что "в ближайшее время ожидается поступление средств индивидуальной защиты рук в достаточном количестве".В прокуратуре Алтайского края знают об этом инциденте. "Мы проводим проверку", - заявили агентству в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210812/konyak-1745465594.html

алтайский край

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происшествия, общество, алтайский край, бийск, здоровье - общество