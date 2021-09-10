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https://ria.ru/20210910/pedofiliya-1749560589.html
Правозащитники одобрили идею расширить понятие педофилии
Правозащитники одобрили идею расширить понятие педофилии - РИА Новости, 10.09.2021
Правозащитники одобрили идею расширить понятие педофилии
Правозащитники Ева Меркачева и Алексей Мельников в беседе с РИА Новости поддержали и назвали правильным законопроект, по которому педофилией будут считаться... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:41
2021-09-10T16:56
общество
госдума рф
совет федерации рф
ева меркачева
алексей мельников
россия
убийство школьниц в кузбассе
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правозащитники Ева Меркачева и Алексей Мельников в беседе с РИА Новости поддержали и назвали правильным законопроект, по которому педофилией будут считаться даже те преступные деяния, которые совершены против детей от 14 до 18 лет.Сегодня депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.Член ОНК Москвы Меркачева пояснила, что пожизненное заключение в России есть, и многие педофилы, которые совершили преступные действия против детей, сидят в колониях для пожизненно заключённых."Депутаты в данном случае предлагают увеличить возраст с 14 лет, по-моему, до 18 лет. И это очень здорово и правильно, потому что масса преступлений совершается, например, когда подростку 15-16 лет, но, по сути, это тот же самый подросток. Но до сих пор лица, совершившие преступления против детей, старше 14 лет, не считались педофилами", - сказала собеседница.Ответственный секретарь ОНК Москвы Мельников отметил, что преступления, совершенные против детей, должны жестко пресекаться. "Это абсолютно правильный и необходимый законопроект, который позволит нам защитить наших детей. Потому что последние события, произошедшие в некоторых регионах, требуют новых и неотложных мер", - заявил он.В Кемеровской области 6 сентября пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Ранее судимому 41-летнему Виктору Пестерникову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера, он арестован.Похожая история произошла в Рыбинске в сентябре прошлого года. Двух сестер 8 и 13 лет изнасиловали и убили. Обвиняемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, кроме убийства, Молчанова судили в том числе за изнасилование, а также за надругательство над телами умерших.
https://ria.ru/20210910/zakonoproekt-1749491637.html
https://ria.ru/20210910/pozhiznennoe-1749483481.html
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общество, госдума рф, совет федерации рф, ева меркачева, алексей мельников, россия, убийство школьниц в кузбассе
16:41 10.09.2021 (обновлено: 16:56 10.09.2021)
 
Правозащитники одобрили идею расширить понятие педофилии

Правозащитники одобрили идею приравнять к педофилии деяния против всех несовершеннолетних

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЕва Меркачева
Ева Меркачева - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правозащитники Ева Меркачева и Алексей Мельников в беседе с РИА Новости поддержали и назвали правильным законопроект, по которому педофилией будут считаться даже те преступные деяния, которые совершены против детей от 14 до 18 лет.
Сегодня депутаты от фракции "Единая Россия" Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак внесли в Госдуму законопроект о пожизненном заключении за педофилию. Законопроектом предлагается распространить максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы на аналогичные повторные преступления в отношении несовершеннолетних до 18 лет.
Здание Государственной думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 12:12
Законопроект об ужесточении наказания за педофилию внесли в Госдуму
Член ОНК Москвы Меркачева пояснила, что пожизненное заключение в России есть, и многие педофилы, которые совершили преступные действия против детей, сидят в колониях для пожизненно заключённых.
"Депутаты в данном случае предлагают увеличить возраст с 14 лет, по-моему, до 18 лет. И это очень здорово и правильно, потому что масса преступлений совершается, например, когда подростку 15-16 лет, но, по сути, это тот же самый подросток. Но до сих пор лица, совершившие преступления против детей, старше 14 лет, не считались педофилами", - сказала собеседница.
Ответственный секретарь ОНК Москвы Мельников отметил, что преступления, совершенные против детей, должны жестко пресекаться. "Это абсолютно правильный и необходимый законопроект, который позволит нам защитить наших детей. Потому что последние события, произошедшие в некоторых регионах, требуют новых и неотложных мер", - заявил он.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 11:32
"Единая Россия" внесла в ГД законопроект о пожизненном сроке для педофилов
В Кемеровской области 6 сентября пропали две десятилетние школьницы, они не вернулись домой из школы. Тела девочек нашли на следующий день в одном из частных домов. Ранее судимому 41-летнему Виктору Пестерникову предъявлено обвинение по статьям об убийстве, изнасиловании и насильственным действиям сексуального характера, он арестован.
Похожая история произошла в Рыбинске в сентябре прошлого года. Двух сестер 8 и 13 лет изнасиловали и убили. Обвиняемый - сожитель матери девочек Виталий Молчанов, к которому она с детьми переехала около полутора месяцев назад из Омской области после знакомства в интернете. По данным следствия, мужчина в 2019 году освободился из мест лишения свободы после отбытия наказания за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства. По данным источника РИА Новости в силовых структурах региона, кроме убийства, Молчанова судили в том числе за изнасилование, а также за надругательство над телами умерших.
Кадр записи камеры видеонаблюдения с подозреваемым в убийстве двух девочек в Кисилевске
7 сентября, 15:31
"Следил за детьми": что известно об убийстве школьниц в Кузбассе
 
ОбществоГосдума РФСовет Федерации РФЕва МеркачеваАлексей МельниковРоссияУбийство школьниц в Кузбассе
 
 
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