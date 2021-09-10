https://ria.ru/20210910/patrul-1749450474.html
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии - РИА Новости, 10.09.2021
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T05:10
2021-09-10T05:10
2021-09-10T05:10
в мире
сирия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154193_0:118:3221:1929_1920x0_80_0_0_f617dcf5a4442a83d6400c7fd98ae551.jpg
ДЕРАА-ЭЛЬ-БАЛАД (Сирия), 10 сен - РИА Новости. Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии.Российские военнослужащие совместно со своими сирийскими коллегами и местными отрядами самообороны проводят патрулирование в городе. Над местными административными зданиями подняты флаги России и Сирии. Российские военные также оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили и раздали порядка 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 8 тонн.В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского Центра. Сдача оружия и урегулирование своего статуса являются условиями для амнистии участников незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии."Уже урегулировали свой статус более 1 600 человек. Сдано около 600 единиц стрелкового оружия. Организована работа полицейских участков, работают специалисты по обнаружению боеприпасов", - сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.
https://radiosputnik.ria.ru/20210620/intsident-1737821026.html
сирия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568154193_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_50ac9501e4d6a72d3f2ee521b8581bbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
Российские военные начали патрулировать освобожденный от боевиков Дераа-эль-Балад в Сирии