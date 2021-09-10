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Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии - РИА Новости, 10.09.2021
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии
Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T05:10
2021-09-10T05:10
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ДЕРАА-ЭЛЬ-БАЛАД (Сирия), 10 сен - РИА Новости. Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии.Российские военнослужащие совместно со своими сирийскими коллегами и местными отрядами самообороны проводят патрулирование в городе. Над местными административными зданиями подняты флаги России и Сирии. Российские военные также оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили и раздали порядка 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 8 тонн.В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского Центра. Сдача оружия и урегулирование своего статуса являются условиями для амнистии участников незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии."Уже урегулировали свой статус более 1 600 человек. Сдано около 600 единиц стрелкового оружия. Организована работа полицейских участков, работают специалисты по обнаружению боеприпасов", - сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.
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в мире, сирия, россия
05:10 10.09.2021
 
Российские военные начали патрулировать освобожденный город в Сирии

Российские военные начали патрулировать освобожденный от боевиков Дераа-эль-Балад в Сирии

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкПатруль российской военной полиции
Патруль российской военной полиции - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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ДЕРАА-ЭЛЬ-БАЛАД (Сирия), 10 сен - РИА Новости. Российская военная полиция приступила к патрулированию в освобожденном от боевиков городе Дераа-эль-Балад на юго-западе Сирии.
Российские военнослужащие совместно со своими сирийскими коллегами и местными отрядами самообороны проводят патрулирование в городе. Над местными административными зданиями подняты флаги России и Сирии. Российские военные также оказывают гуманитарную помощь местным жителям. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон доставили и раздали порядка 1 тысячи продовольственных наборов общим весом более 8 тонн.
В начале сентября боевики и члены семей начали покидать город по гуманитарному коридору после участия в переговорах представителей российского Центра. Сдача оружия и урегулирование своего статуса являются условиями для амнистии участников незаконных вооруженных формирований. Также боевики могут покинуть город и уехать в идлибскую зону деэскалации на севере Сирии.
"Уже урегулировали свой статус более 1 600 человек. Сдано около 600 единиц стрелкового оружия. Организована работа полицейских участков, работают специалисты по обнаружению боеприпасов", - сообщил журналистам представитель Центра по примирению враждующих сторон Александр Гуляев.
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