https://ria.ru/20210910/pandzhsher-1749538894.html

Талибы захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой

Талибы захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой - РИА Новости, 10.09.2021

Талибы захватили в Панджшере большой склад с оружием и техникой

Талибы захватили большой оружейный склад в Панджшере, сообщил РИА Новости один из командиров движения. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T15:21

2021-09-10T15:21

2021-09-10T16:27

в мире

афганистан

панджшер (провинция)

захват власти в афганистане талибами

сша

талибан

россия

ахмад масуд

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КАБУЛ, 10 сен — РИА Новости. Талибы захватили большой оружейный склад в Панджшере, сообщил РИА Новости один из командиров движения.По его словам, военной техники и оружия, в том числе советских времен, так много, что их транспортировка в Кабул может занять несколько дней.Ранее представитель Фронта национального сопротивления Афганистана Али Назари сообщил, что талибы изгнали тысячи человек из Панджшера, основную часть населения которого составляют выходцы из Таджикистана. По его словам, движение продолжает этнические чистки, а "мир все еще наблюдает и игнорирует ситуацию".В августе на фоне вывода из республики американского контингента боевики "Талибана"* захватили все крупные города и погранпереходы и объявили окончание двадцатилетней войны. Они уже сформировали временное правительство, однако все 67 афганских посольств в мире не признают его, считая новые власти нелегитимными.Шестого сентября боевики заявили, что захватили последнюю неподконтрольную провинцию Панджшер, где сформировался Фронт национального сопротивления Афганистана под руководством Ахмада Масуда. Однако повстанцы опровергли это сообщение. С тех пор талибы и ополченцы попеременно сообщают о своих успехах.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210910/afganistan-1749541473.html

афганистан

панджшер (провинция)

сша

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в мире, афганистан, панджшер (провинция), сша, талибан, россия, ахмад масуд