https://ria.ru/20210910/pamyat-1749574348.html

Акция памяти Зиничева прошла по всей России

Акция памяти Зиничева прошла по всей России - РИА Новости, 10.09.2021

Акция памяти Зиничева прошла по всей России

Акция памяти главы МЧС РФ, Героя России Евгения Зиничева прошла по всей стране, одну из таких акций в Москве посетил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T17:42

2021-09-10T17:42

2021-09-10T18:22

справки

норильск

москва

владимир путин

александр мельников

россия

погиб глава мчс зиничев

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акция памяти главы МЧС РФ, Героя России Евгения Зиничева прошла по всей стране, одну из таких акций в Москве посетил корреспондент РИА Новости.В 17.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства в России выстроились личный состав и специальная техника, на которой включили проблесковые маячки и сирены в память о Зиничеве.Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым прошла в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Министра похоронили в Санкт-Петербурге.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.

https://ria.ru/20210910/proschanie-1749461580.html

норильск

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спасатели МЧС включили мигалки и сирены в память о Зиничеве Акция памяти Зиничева прошла по всей России - спасатели МЧС в знак скорби включили мигалки и сирены. 2021-09-10T17:42 true PT0M49S

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справки, норильск, москва, владимир путин, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев