https://ria.ru/20210910/pamyat-1749574348.html
Акция памяти Зиничева прошла по всей России
Акция памяти Зиничева прошла по всей России - РИА Новости, 10.09.2021
Акция памяти Зиничева прошла по всей России
Акция памяти главы МЧС РФ, Героя России Евгения Зиничева прошла по всей стране, одну из таких акций в Москве посетил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:42
2021-09-10T17:42
2021-09-10T18:22
справки
норильск
москва
владимир путин
александр мельников
россия
погиб глава мчс зиничев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749581949_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_fa3454c799711d6c94d07880a896ed98.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Акция памяти главы МЧС РФ, Героя России Евгения Зиничева прошла по всей стране, одну из таких акций в Москве посетил корреспондент РИА Новости.В 17.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства в России выстроились личный состав и специальная техника, на которой включили проблесковые маячки и сирены в память о Зиничеве.Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым прошла в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Министра похоронили в Санкт-Петербурге.Зиничев погиб на учениях в Норильске, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.
https://ria.ru/20210910/proschanie-1749461580.html
норильск
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/09/0a/1749581949_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_52472164dec5fb5b6a3ff7687a3646f3.jpg
Спасатели МЧС включили мигалки и сирены в память о Зиничеве
Акция памяти Зиничева прошла по всей России - спасатели МЧС в знак скорби включили мигалки и сирены.
2021-09-10T17:42
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, норильск, москва, владимир путин, александр мельников, россия, погиб глава мчс зиничев
17:42 10.09.2021 (обновлено: 18:22 10.09.2021)
Акция памяти Зиничева прошла по всей России
Акция памяти погибшего главы МЧС Евгения Зиничева прошла по всей России
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Акция памяти главы МЧС РФ
, Героя России Евгения Зиничева
прошла по всей стране, одну из таких акций в Москве посетил корреспондент РИА Новости.
В 17.00 по московскому времени во всех пожарно-спасательных частях и подразделениях министерства в России выстроились личный состав и специальная техника, на которой включили проблесковые маячки и сирены в память о Зиничеве.
Церемония прощания с трагически погибшим на учениях главой МЧС РФ Евгением Зиничевым прошла в Москве в здании Национального центра управления в кризисных ситуациях министерства на улице Ватутина. Министра похоронили в Санкт-Петербурге.
Зиничев погиб на учениях в Норильске
, спасая кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост министра он занял в 2018 году, в 2020 году ему было присвоено звание генерала армии. Президент России Владимир Путин
своим указом 9 сентября присвоил Евгению Зиничеву звание Героя России посмертно.
Соболезнования родным, близким и коллегам Евгения Зиничева выразили президент РФ Владимир Путин, главы зарубежных стран, государственные деятели России, руководство федеральных органов исполнительной власти, представители научных и общественных организаций, бизнес-сообществ, иностранных дипмиссий, религиозных конфессий, а также руководители чрезвычайных ведомств иностранных государств.