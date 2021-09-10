https://ria.ru/20210910/ozhogi-1749552356.html

В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы

В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы - РИА Новости, 10.09.2021

В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы

Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз,... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T16:08

2021-09-10T16:08

2021-09-10T16:08

происшествия

нижний новгород

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз, сообщает региональное следственное управление.По версии следствия, 7 сентября в помещении учебного класса Нижегородской кадетской школы производилось обучение при включенном бактерицидном облучателе, в результате чего у учащихся выявлены признаки светового ожога слизистых глаз первой степени."По факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как полагают следователи СК, неустановленные должностные лица из числа работников школы вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или небрежного отношении к своей службе или обязанностей по должности допустили халатность, которая и привела к травмированию детей. "В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка", - подчеркивается в сообщении.Ранее местные СМИ написали, что, по словам родителей, ученики Нижегородской кадетской школы получили ожоги глаз и лица из-за того, что учителя или медработники забыли выключить кварцевые лампы и дети провели под ними учебный день. Представитель областного минздрава Алексей Никонов уточнил, что всего к врачам обратились 17 человек.

https://ria.ru/20210910/eskalator-1749521413.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)