Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/ozhogi-1749552356.html
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы - РИА Новости, 10.09.2021
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы
Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:08
2021-09-10T16:08
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ccca7adfabcc951057cf1ffe559596fe.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз, сообщает региональное следственное управление.По версии следствия, 7 сентября в помещении учебного класса Нижегородской кадетской школы производилось обучение при включенном бактерицидном облучателе, в результате чего у учащихся выявлены признаки светового ожога слизистых глаз первой степени."По факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как полагают следователи СК, неустановленные должностные лица из числа работников школы вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или небрежного отношении к своей службе или обязанностей по должности допустили халатность, которая и привела к травмированию детей. "В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка", - подчеркивается в сообщении.Ранее местные СМИ написали, что, по словам родителей, ученики Нижегородской кадетской школы получили ожоги глаз и лица из-за того, что учителя или медработники забыли выключить кварцевые лампы и дети провели под ними учебный день. Представитель областного минздрава Алексей Никонов уточнил, что всего к врачам обратились 17 человек.
https://ria.ru/20210910/eskalator-1749521413.html
нижний новгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
16:08 10.09.2021
 
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы

В Нижнем Новгороде завели дело о халатности из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз, сообщает региональное следственное управление.
По версии следствия, 7 сентября в помещении учебного класса Нижегородской кадетской школы производилось обучение при включенном бактерицидном облучателе, в результате чего у учащихся выявлены признаки светового ожога слизистых глаз первой степени.
"По факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как полагают следователи СК, неустановленные должностные лица из числа работников школы вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или небрежного отношении к своей службе или обязанностей по должности допустили халатность, которая и привела к травмированию детей. "В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка", - подчеркивается в сообщении.
Ранее местные СМИ написали, что, по словам родителей, ученики Нижегородской кадетской школы получили ожоги глаз и лица из-за того, что учителя или медработники забыли выключить кварцевые лампы и дети провели под ними учебный день. Представитель областного минздрава Алексей Никонов уточнил, что всего к врачам обратились 17 человек.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Вчера, 14:05
В Калининграде двухлетнему ребенку отрезало палец на эскалаторе
 
ПроисшествияНижний НовгородСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния