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В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы - РИА Новости, 10.09.2021
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы
Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз,... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T16:08
2021-09-10T16:08
2021-09-10T16:08
происшествия
нижний новгород
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Уголовное дело по статье "Халатность" возбуждено в Нижнем Новгороде после инцидента, в результате которого учащиеся кадетской школы получили ожоги глаз, сообщает региональное следственное управление.По версии следствия, 7 сентября в помещении учебного класса Нижегородской кадетской школы производилось обучение при включенном бактерицидном облучателе, в результате чего у учащихся выявлены признаки светового ожога слизистых глаз первой степени."По факту выявления признаков светового ожога слизистых глаз у учащихся возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении регионального СУСК.Как полагают следователи СК, неустановленные должностные лица из числа работников школы вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей или небрежного отношении к своей службе или обязанностей по должности допустили халатность, которая и привела к травмированию детей. "В ходе расследования уголовного дела действиям должностных лиц будет дана юридическая оценка", - подчеркивается в сообщении.Ранее местные СМИ написали, что, по словам родителей, ученики Нижегородской кадетской школы получили ожоги глаз и лица из-за того, что учителя или медработники забыли выключить кварцевые лампы и дети провели под ними учебный день. Представитель областного минздрава Алексей Никонов уточнил, что всего к врачам обратились 17 человек.
https://ria.ru/20210910/eskalator-1749521413.html
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происшествия, нижний новгород, следственный комитет россии (ск рф)
В Нижнем Новгороде завели дело из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы
В Нижнем Новгороде завели дело о халатности из-за ожогов глаз у кадет от кварцевой лампы