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Открытое тестовое голосование в ЦИК России - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20210910/otstavka-1749598809.html
Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов в Госдуму
Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов в Госдуму - РИА Новости, 10.09.2021
Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов в Госдуму
Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, покинет ли он пост министра иностранных дел России после выборов осенью, заявил, что сначала надо дождаться РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:47
2021-09-10T19:47
выборы в государственную думу
политика
владимир путин
единая россия
госдума рф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
сергей брилев
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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, покинет ли он пост министра иностранных дел России после выборов осенью, заявил, что сначала надо дождаться результатов выборов.Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение. Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, не будет ли ему жалко "отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму"."Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал "жалко, но решать им". Сначала нужно все-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021", отвечая на вопрос, будет ли он скучать по работе министром в случае ухода в Госдуму.Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
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политика, владимир путин, единая россия, госдума рф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, сергей брилев, россия
19:47 10.09.2021
 
Лавров оценил вероятность своей отставки после выборов в Госдуму

Глава МИД Лавров: говорить о переходе в Госдуму рано, надо дождаться результатов выборов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 10 сен – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос о том, покинет ли он пост министра иностранных дел России после выборов осенью, заявил, что сначала надо дождаться результатов выборов.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему было бы жалко отпускать главу Минобороны Сергея Шойгу и Лаврова в Госдуму, но они должны сами принять это решение. Журналист, модератор пленарного заседания ВЭФ Сергей Брилев спросил президента, не будет ли ему жалко "отпускать Шойгу с Лавровым в Госдуму".
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ЦИК зарегистрировал федеральный список "Единой России" на выборы в Госдуму
"Президент ответил коротко, но не одним словом. Он сказал "жалко, но решать им". Сначала нужно все-таки дождаться результатов выборов. Я предпочитаю не забегать вперед", - сказал Лавров на форуме современной журналистики "Вся Россия-2021", отвечая на вопрос, будет ли он скучать по работе министром в случае ухода в Госдуму.
Лавров и Шойгу идут на осенние выборы в Госдуму в первой пятерке от партии "Единая Россия".
Голосование на думских и иных выборах в единый день голосования пройдет в этом году с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК. Госдума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 - по одномандатным округам в один тур.
Выборы в Государственную думу — 2021
18 июня, 14:29Инфографика
Выборы в Государственную думу — 2021
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Выборы в Государственную думуПолитикаВладимир ПутинЕдиная РоссияГосдума РФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровСергей БрилевРоссия
 
 
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