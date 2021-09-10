https://ria.ru/20210910/otsrochka-1749572977.html
Студентам творческих профессий могут сохранить отсрочку от армии
Студентам творческих профессий могут сохранить отсрочку от армии - РИА Новости, 10.09.2021
Студентам творческих профессий могут сохранить отсрочку от армии
Руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T15:51
2021-09-10T15:51
2021-09-10T17:51
общество
казань
единая россия
общероссийский народный фронт
елена шмелева
образовательный центр "сириус"
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Руководитель образовательного центра "Сириус", сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Шмелева предложила сохранить отсрочку от армии студентам творческих профессий при поступлении в вуз после колледжа, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".Отмечается, что по действующему законодательству отсрочка теряется при переходе на следующую ступень образования."Молодой человек, выбравший обучение творческой профессии, после окончания колледжа должен иметь право поступить в вуз без потери отсрочки от службы в армии", - говорится в сообщении.Шмелева во время визита в Казань заявила, что такая поправка могла бы начать действовать уже со следующего года."Такое предложение в народную программу "Единой России" поступило от ряда творческих университетов и оркестров. Очевидно, что год без интенсивных музыкальных занятий может губительно сказаться на навыках молодого человека", - приводятся в сообщении слова Шмелевой.
https://ria.ru/20210225/bolezni-1599005451.html
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общество, казань, единая россия, общероссийский народный фронт, елена шмелева, образовательный центр "сириус", россия
15:51 10.09.2021 (обновлено: 17:51 10.09.2021)
Студентам творческих профессий могут сохранить отсрочку от армии
Глава "Сириуса" Шмелева: студентам творческих профессий надо сохранить отсрочку от армии