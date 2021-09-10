Эксперт оценил отношения Москвы и Вашингтона после вызова посла США в МИД
Профессор ВШЭ Батюк: России и США сложно испортить отношения еще больше
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВШЭ в конце мая проведет ежегодную конференцию, посвященную добровольчеству
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москве и Вашингтону более нечего терять в двусторонних отношениях, их тяжело испортить еще больше, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк, комментируя вызов американского посла в МИД РФ.
Посол США Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.
По словам эксперта, в дипломатии все построено на принципе взаимности: если американская сторона на протяжении длительного времени бездоказательно обвиняет Россию в том, что она "выбрала" президента США Дональда Трампа и вмешивается в выборы, за этим должна последовать реакция.
"Я думаю, что этот вызов американского посла в российский МИД - это форма ответной реакции на американские расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, обвинения России в том, что она вмешается в промежуточные выборы 2022 года", - сказал Батюк.
"Особо дальше осложняться этим отношениям довольно сложно, это одна из проблем, почему посла вызвали - потому что терять особо нечего в этих отношениях. После того, как резко сократился дипломатический персонал в наших посольствах, сложно их испортить еще больше", - отметил политолог.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.