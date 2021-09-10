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Эксперт оценил отношения Москвы и Вашингтона после вызова посла США в МИД
Эксперт оценил отношения Москвы и Вашингтона после вызова посла США в МИД - РИА Новости, 10.09.2021
Эксперт оценил отношения Москвы и Вашингтона после вызова посла США в МИД
Москве и Вашингтону более нечего терять в двусторонних отношениях, их тяжело испортить еще больше, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:49
2021-09-10T19:49
сша
сан-франциско
барак обама
высшая школа экономики (вшэ)
российская академия наук
роберт мюллер
дональд трамп
центр военно-политических исследований
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москве и Вашингтону более нечего терять в двусторонних отношениях, их тяжело испортить еще больше, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк, комментируя вызов американского посла в МИД РФ.Посол США Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.По словам эксперта, в дипломатии все построено на принципе взаимности: если американская сторона на протяжении длительного времени бездоказательно обвиняет Россию в том, что она "выбрала" президента США Дональда Трампа и вмешивается в выборы, за этим должна последовать реакция."Я думаю, что этот вызов американского посла в российский МИД - это форма ответной реакции на американские расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, обвинения России в том, что она вмешается в промежуточные выборы 2022 года", - сказал Батюк."Особо дальше осложняться этим отношениям довольно сложно, это одна из проблем, почему посла вызвали - потому что терять особо нечего в этих отношениях. После того, как резко сократился дипломатический персонал в наших посольствах, сложно их испортить еще больше", - отметил политолог.Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20210910/posol-1749596334.html
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сша, сан-франциско, барак обама, высшая школа экономики (вшэ), российская академия наук, роберт мюллер, дональд трамп, центр военно-политических исследований, россия
19:49 10.09.2021
 
Эксперт оценил отношения Москвы и Вашингтона после вызова посла США в МИД

Профессор ВШЭ Батюк: России и США сложно испортить отношения еще больше

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоВШЭ в конце мая проведет ежегодную конференцию, посвященную добровольчеству
ВШЭ в конце мая проведет ежегодную конференцию, посвященную добровольчеству - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Москве и Вашингтону более нечего терять в двусторонних отношениях, их тяжело испортить еще больше, заявил РИА Новости руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ–ВШЭ Владимир Батюк, комментируя вызов американского посла в МИД РФ.
Посол США Джон Салливан в пятницу был вызван в министерство иностранных дел России из-за вмешательства во внутренние дела РФ, а именно в выборы.
По словам эксперта, в дипломатии все построено на принципе взаимности: если американская сторона на протяжении длительного времени бездоказательно обвиняет Россию в том, что она "выбрала" президента США Дональда Трампа и вмешивается в выборы, за этим должна последовать реакция.
"Я думаю, что этот вызов американского посла в российский МИД - это форма ответной реакции на американские расследования российского вмешательства в выборы 2016 года, обвинения России в том, что она вмешается в промежуточные выборы 2022 года", - сказал Батюк.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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Захарова призвала доложить в Вашингтон о причинах вызова посла США в МИД
"Особо дальше осложняться этим отношениям довольно сложно, это одна из проблем, почему посла вызвали - потому что терять особо нечего в этих отношениях. После того, как резко сократился дипломатический персонал в наших посольствах, сложно их испортить еще больше", - отметил политолог.
Администрация экс-президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам - так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.
Кроме того, США провели несколько волн санкций против дипломатов РФ. В частности, администрации бывших президентов Обамы и Трампа приняли решение о высылке десятков российских дипломатов и о закрытии консульств в Сан-Франциско и Сиэтле, торгпредства России в Вашингтоне и ряда других зданий, являющихся российской дипсобственностью. Москва ответила встречными мерами, включая высылку американских дипломатов, сокращение числа дипломатов США в России и закрытие американского консульства в Санкт-Петербурге.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
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СШАСан-ФранцискоБарак ОбамаВысшая школа экономики (ВШЭ)Российская академия наукРоберт МюллерДональд ТрампЦентр военно-политических исследованийРоссия
 
 
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