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Хорошие новости
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В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке
В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке - РИА Новости, 10.09.2021
В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке
Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T11:50
2021-09-10T11:50
хорошие новости
московская область (подмосковье)
здоровье - общество
зарайск
врачи
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.По данным ведомства, в приемное отделение больницы обратилась 93-летняя женщина с гигантским образованием в области левого бедра и жалобами на боли, онемение в ноге. Специалисты выяснили, что опухоль разрослась до 6 килограммов за 5 лет. Ранее заболевание уже выявлялось у женщины амбулаторно, предлагалась операция, но в силу возраста и сопутствующих заболеваний пациентка опасалась оперативного вмешательства. В результате проведенного гистологического исследования был подтвержден доброкачественный характер опухоли.Сейчас пациентка уже может самостоятельно передвигаться и чувствует себя хорошо. В ближайшее время она будет выписана.
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московская область (подмосковье)
зарайск
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московская область (подмосковье), здоровье - общество, зарайск, врачи, россия
11:50 10.09.2021
 
В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке

В подмосковном Зарайске хирурги удалили гигантскую опухоль 93-летней пациентке

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкВрачи проводят операцию
Врачи проводят операцию - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.
"Оперативное вмешательство осложнялось не только возрастом и сопутствующими диагнозами пациентки, но и тем, что само новообразование располагалось рядом с нервами и сосудами. Мы предусмотрели все риски и операция прошла в штатном режиме, практически бескровно. Сейчас пациентка уже идет на поправку, прошли боли в ноге, улучшился неврологический статус", - цитирует пресс-служба слова заведующего хирургическим отделением больницы Зарайска Павла Комарова.
По данным ведомства, в приемное отделение больницы обратилась 93-летняя женщина с гигантским образованием в области левого бедра и жалобами на боли, онемение в ноге. Специалисты выяснили, что опухоль разрослась до 6 килограммов за 5 лет. Ранее заболевание уже выявлялось у женщины амбулаторно, предлагалась операция, но в силу возраста и сопутствующих заболеваний пациентка опасалась оперативного вмешательства. В результате проведенного гистологического исследования был подтвержден доброкачественный характер опухоли.
Сейчас пациентка уже может самостоятельно передвигаться и чувствует себя хорошо. В ближайшее время она будет выписана.
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Хорошие новостиМосковская область (Подмосковье)Здоровье - ОбществоЗарайскврачиРоссия
 
 
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