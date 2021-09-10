https://ria.ru/20210910/opukhol-1749487458.html

В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке

В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке - РИА Новости, 10.09.2021

В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке

Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T11:50

2021-09-10T11:50

2021-09-10T11:50

хорошие новости

московская область (подмосковье)

здоровье - общество

зарайск

врачи

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1748059793_0:96:3049:1811_1920x0_80_0_0_d7ffd48c870d319b17eacb4e480ba8cc.jpg

МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.По данным ведомства, в приемное отделение больницы обратилась 93-летняя женщина с гигантским образованием в области левого бедра и жалобами на боли, онемение в ноге. Специалисты выяснили, что опухоль разрослась до 6 килограммов за 5 лет. Ранее заболевание уже выявлялось у женщины амбулаторно, предлагалась операция, но в силу возраста и сопутствующих заболеваний пациентка опасалась оперативного вмешательства. В результате проведенного гистологического исследования был подтвержден доброкачественный характер опухоли.Сейчас пациентка уже может самостоятельно передвигаться и чувствует себя хорошо. В ближайшее время она будет выписана.

https://ria.ru/20210908/khirurgi-1749102657.html

московская область (подмосковье)

зарайск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), здоровье - общество, зарайск, врачи, россия