В Подмосковье врачи удалил гигантскую опухоль 93-летней пациентке
В подмосковном Зарайске хирурги удалили гигантскую опухоль 93-летней пациентке
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гигантскую опухоль удалили хирурги 93-летней пациентке в подмосковном Зарайске, сообщает пресс-служба минздрава Московской области.
"Оперативное вмешательство осложнялось не только возрастом и сопутствующими диагнозами пациентки, но и тем, что само новообразование располагалось рядом с нервами и сосудами. Мы предусмотрели все риски и операция прошла в штатном режиме, практически бескровно. Сейчас пациентка уже идет на поправку, прошли боли в ноге, улучшился неврологический статус", - цитирует пресс-служба слова заведующего хирургическим отделением больницы Зарайска Павла Комарова.
По данным ведомства, в приемное отделение больницы обратилась 93-летняя женщина с гигантским образованием в области левого бедра и жалобами на боли, онемение в ноге. Специалисты выяснили, что опухоль разрослась до 6 килограммов за 5 лет. Ранее заболевание уже выявлялось у женщины амбулаторно, предлагалась операция, но в силу возраста и сопутствующих заболеваний пациентка опасалась оперативного вмешательства. В результате проведенного гистологического исследования был подтвержден доброкачественный характер опухоли.
Сейчас пациентка уже может самостоятельно передвигаться и чувствует себя хорошо. В ближайшее время она будет выписана.