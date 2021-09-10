Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/obstrely-1749612574.html
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа - РИА Новости, 10.09.2021
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа
Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:11
2021-09-10T23:36
в мире
израиль
сектор газа
ракеты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386679_0:90:3481:2048_1920x0_80_0_0_73197289a8c3188254d2f8c913a58262.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Ракета была перехвачен системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа.
https://ria.ru/20210907/udar-1748949384.html
израиль
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732386679_1629:1079:2921:2048_1920x0_80_0_0_de2b4d4ee816bc15170f676252782d34.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, израиль, сектор газа, ракеты
23:11 10.09.2021 (обновлено: 23:36 10.09.2021)
 
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа

Пресс-служба армии Израиля: система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа

© AP Photo / Hatem MoussaРакетный залп с территории сектора Газа по Израилю
Ракетный залп с территории сектора Газа по Израилю - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Hatem Moussa
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии.
"Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Ракета была перехвачен системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.
Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа.
Истребитель ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 00:54
ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
 
В миреИзраильСектор ГазаРакеты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния