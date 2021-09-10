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Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа - РИА Новости, 10.09.2021

Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа

Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T23:11

2021-09-10T23:11

2021-09-10T23:36

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сектор газа

ракеты

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Ракета была перехвачен системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа.

https://ria.ru/20210907/udar-1748949384.html

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в мире, израиль, сектор газа, ракеты