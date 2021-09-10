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Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа - РИА Новости, 10.09.2021
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа
Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T23:11
2021-09-10T23:11
2021-09-10T23:36
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ракеты
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Одна ракета, выпущенная по израильской территории из сектора Газа, была перехвачена системой ПРО "Железный купол", сообщила пресс-служба израильской армии."Одна ракета была выпущена по израильской территории из сектора Газа. Ракета была перехвачен системой ПРО "Железный купол", - говорится в сообщении военных.Ранее оповещение о возможном ракетном обстреле сработало в районах на границе с сектором Газа.
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в мире, израиль, сектор газа, ракеты
23:11 10.09.2021 (обновлено: 23:36 10.09.2021)
Израильская система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа
Пресс-служба армии Израиля: система ПВО "Железный купол" перехватила ракету сектора Газа