Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210910/obostrenie-1749590961.html
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:00
2021-09-10T19:19
россия
в мире
сша
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_34d73ace8b02de5d015ae88451191d51.jpg
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться независимости от них в ключевых отраслях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что, если Запад будет готов на это, "мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе"."Но пока у нас на данном этапе нет и не может быть уверенности в надежности наших партнёров, и, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, в критически важных отраслях нашей жизни, нашего развития", - подчеркнул Лавров.По его словам, по этой причине Россия сейчас занимается импортозамещением всего, что зависит или зависело от технологических взаимоотношений с Западом. "Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких технологий, оборонных технологий, и наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности, для нашей повседневной жизни", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748921681.html
россия
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748883428_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_0f1c417bcc341b01675057146960be9c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, в мире, сша, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
19:00 10.09.2021 (обновлено: 19:19 10.09.2021)
 
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России нет уверенности в надежности западных партнеров

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться независимости от них в ключевых отраслях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Учитывая, что Запад, ведомый США, пошел на беспрецедентное обострение с Россией, вводятся абсолютно беспрецедентные санкции, используются другие инструменты нечистоплотной конкуренции, наше развитие пытаются затормозить... При этом мы отнюдь не впадаем ни в автаркию, ни в самоизоляцию, ни в конфронтацию, мы открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе, без каких-либо ультиматумов, без диктатов и опираясь на опыт переговорной дипломатии, опыт поиска компромиссов, баланса интересов", - сказал Лавров в рамках форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
Он добавил, что, если Запад будет готов на это, "мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе".
"Но пока у нас на данном этапе нет и не может быть уверенности в надежности наших партнёров, и, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, в критически важных отраслях нашей жизни, нашего развития", - подчеркнул Лавров.
По его словам, по этой причине Россия сейчас занимается импортозамещением всего, что зависит или зависело от технологических взаимоотношений с Западом. "Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких технологий, оборонных технологий, и наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности, для нашей повседневной жизни", - резюмировал министр.
Силы сопротивления талибам* на боевой позиции в провинции Панджшер - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
7 сентября, 08:00
"Мы не должны позволить им": Запад попытался обмануть Россию и Китай
 
РоссияВ миреСШАЕвропаМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:05ВВС Израиля нанесли удар по объектам ХАМАС в секторе Газа
05:58СК возбудил уголовное дело из-за взрыва газа в жилом доме под Ельцом
05:49Под завалами дома под Ельцом ищут пенсионера
05:30СМИ: сотрудничавшие с США афганцы получают угрозы от талибов
05:08Эксперт рассказал о желании Зеленского избраться на второй срок
04:59Россиянам раскрыли порядок действий при неправильном расчете пенсии
04:55Жителям дома под Ельцом, где взорвался газ, окажут помощь
04:41Администрация Липецкой области: дом, где взорвался газ, не был аварийным
04:33Число погибших при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до двух человек
04:23ГП потребует от Испании экстрадиции беглого криминального авторитета
04:17В Хорватии заявили, что Запад бросил Украину на произвол судьбы
04:00Число раненных при взрыве газа в доме под Ельцом выросло до семи человек
03:54В результате взрыва газа в доме под Ельцом разрушен один подъезд
03:50При взрыве газа в доме под Ельцом погибла женщина
03:47Под завалами в доме под Ельцом могут находиться люди
03:37В результате взрыва газа в доме под Ельцом пострадали шесть человек
03:19Эксперт объяснила, почему золото такое дорогое
03:08Архитектор назвал причину обрушения небоскребов ВТЦ после теракта 9/11
03:00Эксперт назвал самые опасные способы согреться в неотапливаемой квартире
02:37На Украине заявили о провале космических программ
Лента новостейМолния