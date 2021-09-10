https://ria.ru/20210910/obostrenie-1749590961.html

Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров

Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров

Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:00

2021-09-10T19:00

2021-09-10T19:19

россия

в мире

сша

европа

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться независимости от них в ключевых отраслях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что, если Запад будет готов на это, "мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе"."Но пока у нас на данном этапе нет и не может быть уверенности в надежности наших партнёров, и, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, в критически важных отраслях нашей жизни, нашего развития", - подчеркнул Лавров.По его словам, по этой причине Россия сейчас занимается импортозамещением всего, что зависит или зависело от технологических взаимоотношений с Западом. "Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких технологий, оборонных технологий, и наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности, для нашей повседневной жизни", - резюмировал министр.

https://ria.ru/20210907/afganistan-1748921681.html

россия

сша

европа

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россия, в мире, сша, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров