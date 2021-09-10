https://ria.ru/20210910/obostrenie-1749590961.html
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:00
2021-09-10T19:00
2021-09-10T19:19
россия
в мире
сша
европа
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться независимости от них в ключевых отраслях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.Он добавил, что, если Запад будет готов на это, "мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе"."Но пока у нас на данном этапе нет и не может быть уверенности в надежности наших партнёров, и, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, в критически важных отраслях нашей жизни, нашего развития", - подчеркнул Лавров.По его словам, по этой причине Россия сейчас занимается импортозамещением всего, что зависит или зависело от технологических взаимоотношений с Западом. "Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких технологий, оборонных технологий, и наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности, для нашей повседневной жизни", - резюмировал министр.
https://ria.ru/20210907/afganistan-1748921681.html
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россия, в мире, сша, европа, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
19:00 10.09.2021 (обновлено: 19:19 10.09.2021)
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Москвой, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: у России нет уверенности в надежности западных партнеров
СОЧИ, 10 сен - РИА Новости.
Запад пошел на беспрецедентное обострение с Россией
, у Москвы сейчас нет и не может быть уверенности в надежности западных партнеров, и задача - добиться независимости от них в ключевых отраслях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Учитывая, что Запад, ведомый США, пошел на беспрецедентное обострение с Россией, вводятся абсолютно беспрецедентные санкции, используются другие инструменты нечистоплотной конкуренции, наше развитие пытаются затормозить... При этом мы отнюдь не впадаем ни в автаркию, ни в самоизоляцию, ни в конфронтацию, мы открыты для сотрудничества со всеми, кто готов это делать на равноправной основе, без каких-либо ультиматумов, без диктатов и опираясь на опыт переговорной дипломатии, опыт поиска компромиссов, баланса интересов", - сказал Лавров в рамках форума современной журналистики "Вся Россия-2021".
Он добавил, что, если Запад будет готов на это, "мы хоть завтра возобновляем наши отношения на обоюдовыгодной основе".
"Но пока у нас на данном этапе нет и не может быть уверенности в надежности наших партнёров, и, конечно, мы должны подстраховаться и, оставаясь открытыми миру, мы должны от этого мира не зависеть в ключевых, в критически важных отраслях нашей жизни, нашего развития", - подчеркнул Лавров.
По его словам, по этой причине Россия сейчас занимается импортозамещением всего, что зависит или зависело от технологических взаимоотношений с Западом. "Это не только продовольствия касается, это касается прежде всего высоких технологий, оборонных технологий, и наша цель - не зависеть ни от кого в тех отраслях, которые являются решающими для нашей безопасности, для нашей повседневной жизни", - резюмировал министр.