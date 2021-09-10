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Кристофер Нолан снимет фильм об одном из создателей атомной бомбы

Кристофер Нолан снимет фильм об одном из создателей атомной бомбы - РИА Новости, 10.09.2021

Кристофер Нолан снимет фильм об одном из создателей атомной бомбы

Кристофер Нолан посвятить свой следующий фильм американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, который был одним из разработчиков атомной бомбы во время... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T14:53

2021-09-10T14:53

2021-09-10T14:53

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Кристофер Нолан посвятить свой следующий фильм американскому физику-теоретику Роберту Оппенгеймеру, который был одним из разработчиков атомной бомбы во время Второй мировой войны, сообщает Deadline. По данным издания, несколько крупных голливудских студий уже знакомятся со сценарием и ведут переговоры с режиссером и его представителями. О сюжете мало что известно. Но ожидается, что фильм о Роберте Оппенгеймере будет чем-то похож на исторический эпос Нолана "Дюнкерк" (2017), а события в нем развернутся с момента, когда в США создали атомные бомбы, которые положили конец войне с Японией. Источник также рассказал Deadline, что одну из главных ролей в предстоящей картине, у которой пока нет названия, может исполнить Киллиан Мерфи. Актер ранее сотрудничал в нескольких фильмах Нолана: "Бэтмен: Начало", "Дюнкерк", "Начало". Но учитывая, что Кристофер Нолан всегда собирает мощный звездный состав, не исключено, что так будет и в его новой картине, отмечает инсайдер. В августе 1942 года администрацией президента США была принята правительственная научно-промышленная программа по созданию атомной бомбы под кодовым названием "Манхэттенский проект". Административным руководителем проекта назначили генерала Лесли Гровса, а научное руководство осуществлял профессор Роберт Оппенгеймер.

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новости культуры, кино и сериалы, сша, япония, кристофер нолан, киллиан мерфи