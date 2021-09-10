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Морская держава
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Первый шаг к великой империи: как Ништадтский мир изменил судьбу России
Первый шаг к великой империи: как Ништадтский мир изменил судьбу России - РИА Новости, 10.09.2021
Первый шаг к великой империи: как Ништадтский мир изменил судьбу России
В 1721 году подписанием Ништадтского мира завершилась Северная война – одна из самых длинных в истории XVIII века. Достигнутые договоренности стали одной из... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:00
2021-09-10T10:00
морская держава
петр i
северная война (1700 - 1721)
россия
морская держава
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В 1721 году подписанием Ништадтского мира завершилась Северная война – одна из самых длинных в истории XVIII века. Достигнутые договоренности стали одной из важнейших вех в формировании статуса России как великой державы. Что сделало возможным победу России над Швецией, какие итоги войны следует считать самыми значительными, и почему Ништадтский мир называют "краеугольным камнем в становлении Российской империи" корреспондент РИА Новости узнал у историка, доктора исторических наук, профессора СПбГУ Павла Кротова.Швеция стала карликомК началу Северной войны Швеция была могущественной морской империей, господствующей на Балтийском море, Россия же значительно отставала в сфере мореплавания. В ходе войны, продолжавшейся 21 год, как отмечает Павел Кротов, изменилось соотношение сил обеих сторон, как в экономической, так и в военной области.Одним из факторов поражения Швеции стало значительное сокращение населения, способного работать и нести военную службу. Это было связано прежде всего с потерей заморских территорий - Эстляндии, Лифляндии, Померании, Бремена в Германии, Вердена, Финляндии."Если Швеция вступила в Северную войну в 1700 году, имея население в 2,5 млн человек, то накануне заключения мирного договора, ее население сократилось вдвое до 1 млн 250 тысяч – в два раза меньше. А в России по первой ревизии 1719 года население было 15 млн 800 тысяч округленно, то есть в 12,5 раз больше", –рассказал историк.Кроме того, война истощила шведскую казну – государственный долг страны вырос до 40 млн талеров. В то же время сопротивление такой мощной милитаризованной страны толкало Россию к ускоренной модернизации, к мобилизации ресурсов, к напряжению сил народа."Людские и материальные ресурсы и, следовательно, возможности продолжать войну в Швеции обвально сократились – это были последствия Северной войны. А в России население не сократилось, страна не сделала внешних долгов в отличие от Швеции, экономика развивалась очень высоким темпами, а в Швеции угасала", – подчеркнулКротов.Помимо этого, во времена правления Петра I в нашей стране была проведена масштабная индустриализация. Если до войны крупные предприятия можно было пересчитать по пальцам, то к концу появились около 200 крупных мануфактур, военно-промышленный комплекс стал очень мощным. Параллельно на Балтике менее чем за два десятилетия был создан могучий флот, который сыграл решающую роль в Северной войне."Швеция стала карликом по сравнению с гигантом, а раньше все было не так", - отметил историк. После гибели главной армии Карла XIIв ходе Полтавской битвы, Петр I стал претендовать на широкий выход в Балтику, от Риги до Выборга. По словам Кротова, чем дольше продолжалась война с Россией, тем хуже было положение Швеции: Россия достигла колоссального превосходства.Недальновидность как приговорНедооценка растущей мощи российского государства стала еще одним важным фактором поражения Швеции в Северной войне. Историк напомнил, чтоКарл XII мог выйти из войны несколько раз на довольно выгодныхусловиях. Например, после поражения русской армии под Нарвой в 1700 году Петр I был готов свернуть кампанию при сохранении своих довоенных территорий. А1707-1708 годах, когда шведская армия двигалась на Москву, российский монарх был готов заключить мирный договор с Карлом XII на условиях сохранения Ингермаландии, от реки Нарвы до реки Сестры. Это очень скромные условия, подчеркнул Кротов.Даже после гибели Карла XII в ноябре 1718 года при осаде норвежской крепости правящая элита Швеции приняла решение не договариваться с Россией, а помириться с противниками на юге и западе и сосредоточиться на войне с Россией при поддержке Британии. Но, несмотря на то, что в последствии Британия присылала свой флот к Стокгольму, существенной помощи Швеции она не оказала. К тому же в 1720 году страна столкнулась с биржевым и экономическим кризисом, которыйне способствовал участию страны в войне."В Великобритании увидели, что Швеция буквально гибнет, и это невыгодно. Галерный флот России во время действий 1720-1721 годов показал, что он способен действовать против Швеции при присутствии британского флота. Россия была неуязвима", - отметилКротов.Франция также испытывала серьезные экономические проблемы из-за краха финансовой пирамиды "Система Ло" в 1720 году и не могла оказать значительную финансовую помощь Швеции.После гибели Карла XII в Швеции пришел к власти Фредрик I Гессенский, супруг сестры Карла XIIУльрики-Элеоноры, чьи права на престол считались спорными. Еще один претендент, герцог Голштинии Карл-Фридрих, племянник Карла XII, в 1721 году прибыл в Петербург и использовался как средство давления на Швецию. По словам историка, после этого в Швеции было принято решение единогласное без промедлений и колебаний добиваться мирного договора с Россией.Ворота в Западную ЕвропуСогласно Ништадтскому мирному договору от 30 августа 1721 года между Русским царством и Шведским королевством, Россия получила территории Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии других территорий."Побережье от Выборга до Норвегии и дальше до границ с Восточной Пруссией передавалось России. Это были широкие ворота в Западную Европу", - отметил Кротов.За уступку Лифляндии Россия выплатила Швеции 2 млн талеров – довольно значительная сумма для того времени, около трети годового государственного бюджета страны. Зачем стране-победителю было платить за территории? По словам историка, это был хитрый дипломатический ход Петра I. Дело в том, что Речь Посполитая продолжала претендовать на Лифляндию, которая до 1629 года входила в ее состав. И по договоренности на начало войны Россия должна была уступить эту территориюпосле победы над Швецией."Петр I, после того как польский король Август II в 1706 году вышел из войны против Швеции, совершив предательский акт, считал себя свободных от обязательств в отношении Речи Посполитой. Онпокупал у суверенного государства Швеции Лифляндию, тем самым закрепляя Лифляндию за Россией", – сказал Кротов.Условия мирного договора коснулись и внутреннего устройства проигравшей страны: Россия признавала права Фредрика I на шведский престол. В то же время голштинский герцог Карл-Фридрих женился на Анне, старшей дочери Петра I."Главное – это территориальные уступки и гарантии слабости Швеции и ее внутреннего устройства. Россия безусловно стала доминировать в балтийском регионе", - отметилисторик.22 февраля 1724 года был заключен Стокгольмский трактат России и Швеции, по которому Россия еще большеусилила свои позиции на Балтике, а недавний враг Швеция была превращена в союзника благодаря искусной дипломатии Петра Великого. Согласно договору, Швеция обязалась наряду с Россией гарантировать внутреннее устройство Речи Посполитой."Все поменялось. Если до Северной войны Россия играла роль региональной державы, то теперь это великая держава, которая гарантирует внутренне устройство Швеции и Речи Посполитой", –подчеркнул Кротов.Становление Российской империиПо словам историка, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Всего таких "камней" было несколько, и первым из них стал Амстердамский трактат от 4 августа 1717 года между Россией, Францией и Пруссией о взаимной гарантии владений.Когда поражение Швеции в Северной войне уже казалось очевидным, Россия и Пруссия признавали Утрехтский (1713) и Раштаттский (1714) мирные договоры, завершившие войну за испанское наследство 1701-1714, а Франция в свою очередь отказывалась от финансовой поддержки Швеции и соглашалась признать условия будущего русско-шведского договора."Этот договор – один из шагов по укреплению роли России в Европе. Именно с 1717 года в международном праве оформилась великодержавная роль России в мире", – сказал Кротов.
https://ria.ru/20210831/smolensk-1746520861.html
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петр i, северная война (1700 - 1721), россия, морская держава
10:00 10.09.2021
 

Первый шаг к великой империи: как Ништадтский мир изменил судьбу России

© Гравюра Питера Шенка-младшегоПодписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721 года
Подписание мирного договора в Ништадте 30 августа 1721 года
© Гравюра Питера Шенка-младшего
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. В 1721 году подписанием Ништадтского мира завершилась Северная война – одна из самых длинных в истории XVIII века. Достигнутые договоренности стали одной из важнейших вех в формировании статуса России как великой державы. Что сделало возможным победу России над Швецией, какие итоги войны следует считать самыми значительными, и почему Ништадтский мир называют "краеугольным камнем в становлении Российской империи" корреспондент РИА Новости узнал у историка, доктора исторических наук, профессора СПбГУ Павла Кротова.

Швеция стала карликом

К началу Северной войны Швеция была могущественной морской империей, господствующей на Балтийском море, Россия же значительно отставала в сфере мореплавания. В ходе войны, продолжавшейся 21 год, как отмечает Павел Кротов, изменилось соотношение сил обеих сторон, как в экономической, так и в военной области.
Одним из факторов поражения Швеции стало значительное сокращение населения, способного работать и нести военную службу. Это было связано прежде всего с потерей заморских территорий - Эстляндии, Лифляндии, Померании, Бремена в Германии, Вердена, Финляндии.
"Если Швеция вступила в Северную войну в 1700 году, имея население в 2,5 млн человек, то накануне заключения мирного договора, ее население сократилось вдвое до 1 млн 250 тысяч – в два раза меньше. А в России по первой ревизии 1719 года население было 15 млн 800 тысяч округленно, то есть в 12,5 раз больше", –рассказал историк.
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Кроме того, война истощила шведскую казну – государственный долг страны вырос до 40 млн талеров. В то же время сопротивление такой мощной милитаризованной страны толкало Россию к ускоренной модернизации, к мобилизации ресурсов, к напряжению сил народа.
"Людские и материальные ресурсы и, следовательно, возможности продолжать войну в Швеции обвально сократились – это были последствия Северной войны. А в России население не сократилось, страна не сделала внешних долгов в отличие от Швеции, экономика развивалась очень высоким темпами, а в Швеции угасала", – подчеркнулКротов.
Помимо этого, во времена правления Петра I в нашей стране была проведена масштабная индустриализация. Если до войны крупные предприятия можно было пересчитать по пальцам, то к концу появились около 200 крупных мануфактур, военно-промышленный комплекс стал очень мощным. Параллельно на Балтике менее чем за два десятилетия был создан могучий флот, который сыграл решающую роль в Северной войне.
"Швеция стала карликом по сравнению с гигантом, а раньше все было не так", - отметил историк. После гибели главной армии Карла XIIв ходе Полтавской битвы, Петр I стал претендовать на широкий выход в Балтику, от Риги до Выборга. По словам Кротова, чем дольше продолжалась война с Россией, тем хуже было положение Швеции: Россия достигла колоссального превосходства.

Недальновидность как приговор

Недооценка растущей мощи российского государства стала еще одним важным фактором поражения Швеции в Северной войне. Историк напомнил, чтоКарл XII мог выйти из войны несколько раз на довольно выгодныхусловиях. Например, после поражения русской армии под Нарвой в 1700 году Петр I был готов свернуть кампанию при сохранении своих довоенных территорий. А1707-1708 годах, когда шведская армия двигалась на Москву, российский монарх был готов заключить мирный договор с Карлом XII на условиях сохранения Ингермаландии, от реки Нарвы до реки Сестры. Это очень скромные условия, подчеркнул Кротов.
Даже после гибели Карла XII в ноябре 1718 года при осаде норвежской крепости правящая элита Швеции приняла решение не договариваться с Россией, а помириться с противниками на юге и западе и сосредоточиться на войне с Россией при поддержке Британии. Но, несмотря на то, что в последствии Британия присылала свой флот к Стокгольму, существенной помощи Швеции она не оказала. К тому же в 1720 году страна столкнулась с биржевым и экономическим кризисом, которыйне способствовал участию страны в войне.
"В Великобритании увидели, что Швеция буквально гибнет, и это невыгодно. Галерный флот России во время действий 1720-1721 годов показал, что он способен действовать против Швеции при присутствии британского флота. Россия была неуязвима", - отметилКротов.
© Густав Улоф Седерстрём / Национальный музей ШвецииТриумф под Нарвой
Триумф под Нарвой
© Густав Улоф Седерстрём / Национальный музей Швеции
Триумф под Нарвой
Франция также испытывала серьезные экономические проблемы из-за краха финансовой пирамиды "Система Ло" в 1720 году и не могла оказать значительную финансовую помощь Швеции.
После гибели Карла XII в Швеции пришел к власти Фредрик I Гессенский, супруг сестры Карла XIIУльрики-Элеоноры, чьи права на престол считались спорными. Еще один претендент, герцог Голштинии Карл-Фридрих, племянник Карла XII, в 1721 году прибыл в Петербург и использовался как средство давления на Швецию. По словам историка, после этого в Швеции было принято решение единогласное без промедлений и колебаний добиваться мирного договора с Россией.

Ворота в Западную Европу

Согласно Ништадтскому мирному договору от 30 августа 1721 года между Русским царством и Шведским королевством, Россия получила территории Лифляндии, Эстляндии, Ингерманландии, части Карелии других территорий.
"Побережье от Выборга до Норвегии и дальше до границ с Восточной Пруссией передавалось России. Это были широкие ворота в Западную Европу", - отметил Кротов.
За уступку Лифляндии Россия выплатила Швеции 2 млн талеров – довольно значительная сумма для того времени, около трети годового государственного бюджета страны. Зачем стране-победителю было платить за территории? По словам историка, это был хитрый дипломатический ход Петра I. Дело в том, что Речь Посполитая продолжала претендовать на Лифляндию, которая до 1629 года входила в ее состав. И по договоренности на начало войны Россия должна была уступить эту территориюпосле победы над Швецией.
"Петр I, после того как польский король Август II в 1706 году вышел из войны против Швеции, совершив предательский акт, считал себя свободных от обязательств в отношении Речи Посполитой. Онпокупал у суверенного государства Швеции Лифляндию, тем самым закрепляя Лифляндию за Россией", – сказал Кротов.
Условия мирного договора коснулись и внутреннего устройства проигравшей страны: Россия признавала права Фредрика I на шведский престол. В то же время голштинский герцог Карл-Фридрих женился на Анне, старшей дочери Петра I.
"Главное – это территориальные уступки и гарантии слабости Швеции и ее внутреннего устройства. Россия безусловно стала доминировать в балтийском регионе", - отметилисторик.
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22 февраля 1724 года был заключен Стокгольмский трактат России и Швеции, по которому Россия еще большеусилила свои позиции на Балтике, а недавний враг Швеция была превращена в союзника благодаря искусной дипломатии Петра Великого. Согласно договору, Швеция обязалась наряду с Россией гарантировать внутреннее устройство Речи Посполитой.
"Все поменялось. Если до Северной войны Россия играла роль региональной державы, то теперь это великая держава, которая гарантирует внутренне устройство Швеции и Речи Посполитой", –подчеркнул Кротов.

Становление Российской империи

По словам историка, Ништадтский мир считается краеугольным камнем становления Российской империи. Всего таких "камней" было несколько, и первым из них стал Амстердамский трактат от 4 августа 1717 года между Россией, Францией и Пруссией о взаимной гарантии владений.
Когда поражение Швеции в Северной войне уже казалось очевидным, Россия и Пруссия признавали Утрехтский (1713) и Раштаттский (1714) мирные договоры, завершившие войну за испанское наследство 1701-1714, а Франция в свою очередь отказывалась от финансовой поддержки Швеции и соглашалась признать условия будущего русско-шведского договора.
"Этот договор – один из шагов по укреплению роли России в Европе. Именно с 1717 года в международном праве оформилась великодержавная роль России в мире", – сказал Кротов.
 
Морская державаПетр IСеверная война (1700 - 1721)РоссияМорская держава
 
 
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