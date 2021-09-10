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Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах - РИА Новости, 10.09.2021
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:18
2021-09-10T10:18
в мире
западная бенгалия
карнатака
керала
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса нипах. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.В рекомендациях минздрава Карнатаки говорится, что прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.В тоже время министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.Вирус нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/nipakh-1749344925.html
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в мире, западная бенгалия, карнатака, керала
10:18 10.09.2021
 
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах

Штат Карнатака в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах

© AP Photo / Rajanish KakadeМедицинские работники в госпитале в Индии
Медицинские работники в госпитале в Индии - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© AP Photo / Rajanish Kakade
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает минздрав региона.
Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса нипах. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.
В рекомендациях минздрава Карнатаки говорится, что прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.
В тоже время министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.
Вирус нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова во время презентации мобильного приложения Путешествую без COVID-19 - РИА Новости, 1920, 09.09.2021
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Попова: ПЦР-тест на вирус нипах появится на следующей неделе
 
В миреЗападная БенгалияКарнатакаКерала
 
 
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