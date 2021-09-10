https://ria.ru/20210910/nipakh-1749468298.html
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах - РИА Новости, 10.09.2021
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T10:18
2021-09-10T10:18
2021-09-10T10:18
в мире
западная бенгалия
карнатака
керала
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738211197_0:166:3048:1881_1920x0_80_0_0_c82ce58c37dfd25851718f99299122de.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса нипах. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.В рекомендациях минздрава Карнатаки говорится, что прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.В тоже время министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.Вирус нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.
https://radiosputnik.ria.ru/20210909/nipakh-1749344925.html
западная бенгалия
карнатака
керала
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738211197_245:0:2974:2047_1920x0_80_0_0_6609e09ba2ea0494756d3f1a3fd7d682.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, западная бенгалия, карнатака, керала
Штат в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
Штат Карнатака в Индии объявил режим повышенной готовности из-за вируса нипах
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 сен – РИА Новости. Власти индийского штата Карнатака объявили режим повышенной готовности в ряде районов после обнаружения опасного вируса нипах в соседнем штате Керала, сообщает минздрав региона.
Ранее сообщалось, что симптомы смертельно опасного вируса нипах выявлены у 11 человек в индийском штате Керала, их состояние стабильно. Все эти люди были в контакте с 12-летним мальчиком, скончавшимся от вируса нипах. После гибели ребенка медики штата начали проверку 251 человека, которые с ним контактировали.
В рекомендациях минздрава Карнатаки говорится, что прибывших из Кералы следует контролировать на наличие таких симптомов, как лихорадка, изменение психического состояния, сильная слабость, головная боль, нарушение дыхания, кашель, рвота, мышечные боли, судороги и диарея.
В тоже время министр здравоохранения Карнатаки К. Судхакар отметил, что в штате не зарегистрировано ни одного случая этого опаснейшего заболевания.
Вирус нипах распространяется летучими лисицами и мышами. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Всемирная организация здравоохранения называет этот вирус одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует, а уровень летальности заболевания составляет от 40 до 75%. Ранее власти Индии сообщали о четырех вспышках заболевания – в 2001 и 2007 годах в штате Западная Бенгалия
, в 2018 и 2019 годах - в штате Керала.