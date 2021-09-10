https://ria.ru/20210910/neft-1749568500.html
Минприроды сообщило, что запасы нефти снизились на треть за 10 лет
Минприроды сообщило, что запасы нефти снизились на треть за 10 лет - РИА Новости, 10.09.2021
Минприроды сообщило, что запасы нефти снизились на треть за 10 лет
Запасы сырой нефти в России в период с 2010 по 2020 год упали почти на треть, газа — на 27 процентов, в то время как количество угля в хранилищах за это время... РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T17:16
2021-09-10T17:16
2021-09-10T18:56
экономика
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
цены на нефть
россия
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Запасы сырой нефти в России в период с 2010 по 2020 год упали почти на треть, газа — на 27 процентов, в то время как количество угля в хранилищах за это время практически не изменилось, говорится в проекте доклада Минприроды о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.В первую половину десятилетия резервы нефти варьировались в диапазоне около 30 миллиардов тонн, затем — уже около 20 миллиардов. При этом по сравнению с 2019 годом объемы выросли на 2,1 процента.Количество газа также вплоть до 2015-го держалось у отметки 70 триллионов кубометров, а уже со следующего года упало до примерно 50 триллионов и в 2020-м составило 49,2 триллиона. Это на 0,2 процента больше, чем в 2019 году, и на 27,4 процента меньше, чем в 2010 году.Наконец, запасы угля за указанный период находились на рубеже 275 миллиардов тонн — ровно таким был показатель прошлого года. В то же время заметную динамику фиксировали в 2019-м: сначала резкий рост до 375,5 миллиарда, затем спад на 26,8 процента. По отношению к 2010 году рост составил семь десятых процента.
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экономика, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), цены на нефть, россия
17:16 10.09.2021 (обновлено: 18:56 10.09.2021)
Минприроды сообщило, что запасы нефти снизились на треть за 10 лет
Минприроды: запасы сырой нефти в России снизились на треть за последние десять лет
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости.
Запасы сырой нефти в России
в период с 2010 по 2020 год упали почти на треть, газа — на 27 процентов, в то время как количество угля в хранилищах за это время практически не изменилось, говорится в проекте доклада Минприроды
о состоянии и охране окружающей среды за 2020 год.
В первую половину десятилетия резервы нефти варьировались в диапазоне около 30 миллиардов тонн, затем — уже около 20 миллиардов. При этом по сравнению с 2019 годом объемы выросли на 2,1 процента.
Количество газа также вплоть до 2015-го держалось у отметки 70 триллионов кубометров, а уже со следующего года упало до примерно 50 триллионов и в 2020-м составило 49,2 триллиона. Это на 0,2 процента больше, чем в 2019 году, и на 27,4 процента меньше, чем в 2010 году.
Наконец, запасы угля за указанный период находились на рубеже 275 миллиардов тонн — ровно таким был показатель прошлого года. В то же время заметную динамику фиксировали в 2019-м: сначала резкий рост до 375,5 миллиарда, затем спад на 26,8 процента. По отношению к 2010 году рост составил семь десятых процента.