https://ria.ru/20210910/nato-1749599708.html

В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров

В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021

В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров

Киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО, такая риторика, с их точки зрения, отвлекает избирателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T19:54

2021-09-10T19:54

2021-09-10T19:54

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украина

европа

нато

верховная рада украины

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО, такая риторика, с их точки зрения, отвлекает избирателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы - лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике", она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости", - добавил российский министр.При этом отметил, что "натовские коллеги" должны понимать, что слово - не воробей и не надо разбрасываться такими обещаниями.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20210723/ukraina-1742569630.html

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в мире, украина, европа, нато, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия