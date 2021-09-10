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В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров
В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 10.09.2021
В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров
Киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО, такая риторика, с их точки зрения, отвлекает избирателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 10.09.2021
2021-09-10T19:54
2021-09-10T19:54
в мире
украина
европа
нато
верховная рада украины
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО, такая риторика, с их точки зрения, отвлекает избирателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы - лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике", она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости", - добавил российский министр.При этом отметил, что "натовские коллеги" должны понимать, что слово - не воробей и не надо разбрасываться такими обещаниями.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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в мире, украина, европа, нато, верховная рада украины, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия
19:54 10.09.2021
 
В Киеве одержимы идеей вступления в НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Санкт-Петербурге с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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СОЧИ, 10 сен - РИА Новости. Киевское руководство одержимо идеей вступления в НАТО, такая риторика, с их точки зрения, отвлекает избирателей, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Это заявление Североатлантического альянса от апреля 2008 года, что Грузия и Украина будут в НАТО сейчас, по-моему, дошло до киевский руководителей. Они сейчас тоже этим одержимы, заявляют везде, что они давно созрели", - сказал Лавров в рамках юбилейного XXV форума современной журналистики "Вся Россия-2021".

"Это будоражит умы. Наверное, я их понимаю. У них швах полный с экономикой и социалкой, с тарифами, и такая риторика воинственная, что "мы в Европе, мы - лидеры Европы, надо в НАТО нам, уже давно пересидели в этом предбаннике", она, наверное, избирателя отвлекает, создает какие-то интересные, с их точки зрения, новости", - добавил российский министр.
При этом отметил, что "натовские коллеги" должны понимать, что слово - не воробей и не надо разбрасываться такими обещаниями.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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В миреУкраинаЕвропаНАТОВерховная Рада УкраиныМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссия
 
 
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