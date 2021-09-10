https://ria.ru/20210910/nato-1749469935.html

Зеленский: Киев не получил от США четкой позиции по вступлению в НАТО

Зеленский: Киев не получил от США четкой позиции по вступлению в НАТО - РИА Новости, 10.09.2021

Зеленский: Киев не получил от США четкой позиции по вступлению в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил прямой позиции Вашингтона по вступлению страны в НАТО, но Украина может полагаться на США. РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T10:30

2021-09-10T10:30

2021-09-10T10:30

в мире

безопасность

украина

сша

владимир зеленский

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577271922_0:49:1042:636_1920x0_80_0_0_1fc0430f8a8d3063b17712a90d27da2c.jpg

КИЕВ, 10 сен - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил прямой позиции Вашингтона по вступлению страны в НАТО, но Украина может полагаться на США.Вместе с тем Зеленский выразил мнение, что Россия будет крепчать, если Украину не взять в НАТО."Я считаю, что, если вы хотите, чтобы Россия стала крепче, не берите Украину (в НАТО – ред.). Это даже не о противовесе России. Это выражение, это так и есть. Мы видим, кто мощный", - добавил он.Ранее Зеленский по итогам визита в Вашингтон заявил, что президент США Джо Байден, с которым он встретился 1 сентября, поддерживает вступление Украины в НАТО. После этого было опубликовано совместное заявление Вашингтона и Киева, которое включает пять направлений сотрудничества: в сферах безопасности и обороны; демократии, правосудия и прав человека; энергетической безопасности и климата; экономического развития и процветания; противодействия пандемии и гуманитарной помощи.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

https://ria.ru/20210908/mcfaul-1749098824.html

https://ria.ru/20210910/voyna-1749468723.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, безопасность, украина, сша, владимир зеленский, нато