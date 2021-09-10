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В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены

В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены - РИА Новости, 10.09.2021

В Колумбии в результате взрыва один человек погиб и четверо ранены

Одна женщина погибла и еще четыре человека, включая двух полицейских, получили ранения в результате взрыва на пути полицейского патруля на северо-востоке... РИА Новости, 10.09.2021

2021-09-10T04:57

2021-09-10T04:57

2021-09-10T04:57

в мире

колумбия

иван дуке

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МЕХИКО, 10 сен - РИА Новости. Одна женщина погибла и еще четыре человека, включая двух полицейских, получили ранения в результате взрыва на пути полицейского патруля на северо-востоке Колумбии, сообщил глава национальной полиции Хорхе Луис Варгас Валенсия."Мы осуждаем преступное нападение на дороге Кукута - Эль-Эскобаль: женщина погибла, и четыре человека получили ранения, в том числе два сотрудника дорожной полиции в результате подрыва взрывного устройства, направленного против патруля, который проводил наблюдение. Ведется работа по поиску ответственных", - написал генерал Варгас в своем блоге в Twitter.В четверг в городах Колумбии прошли немногочисленные демонстрации в память о погибших и пострадавших год назад гражданах. 9 сентября 2020 года от истязаний электрошокером в полицейском участке скончался 45-летний житель столицы Хавьер Ордоньес. Видео его задержания спровоцировало немедленные протесты, при разгоне которых были убиты еще 13 человек, более 400 пострадали.Президент Колумбии Иван Дуке накануне предупредил, что 9 сентября планируются нападения на полицейские участки со стороны вандалов и лиц, спонсируемых вооруженными группировками.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, колумбия, иван дуке